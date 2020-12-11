«Внутри всё кипит от счастья». В Рогачёве 80 многодетных семей получили ключи от нового жилья

Новости Беларуси. В Рогачеве большие семьи встретят Новый год в новом жилье. 11 декабря счастливые новоселы получили ключи от 80 квартир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Рогачеве большие семьи встретят Новый год в новом жилье. 11 декабря счастливые новоселы получили ключи от 80 квартир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возведение двух домов стало возможным благодаря государственной поддержке. Льготы позволяют многодетным семьям, работающим в сельской местности, обрести благоустроенное жилье бесплатно. Всего в 2020 году жилищные условия в Рогачевском районе улучшили более 100 многодетных семей.
Ольга Сырьева, жительница Рогачева:
Год назад мы стали многодетной семьей, и это прекрасно. Благодаря поддержке государства мы приобрели жилье.
Любовь Пилипенко, жительница Рогачевского района:
Чувства замирающие. Внутри все кипит от счастья, потому что ждали этого очень сильно. Все понравилось. Просторные комнаты, кухня просторная. Все устраивает очень даже.
Сергей Атрашков, заместитель председателя Рогачевского райисполкома:
В текущем году построено 11 390 метров квадратных жилья. Для многодетных семей было построено, согласно Указу № 240, три жилых дома.
На сегодняшний день улучшили свои жилищные условия порядка 120 семей. 110 семей построили в многоквартирных жилых домах и порядка 10 домов – на селе.
К слову, большинство из сегодняшних новоселов на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий стали меньше года назад.