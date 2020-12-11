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«Внутри всё кипит от счастья». В Рогачёве 80 многодетных семей получили ключи от нового жилья

11 декабря 2020 14:14
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Новости Беларуси. В Рогачеве большие семьи встретят Новый год в новом жилье. 11 декабря счастливые новоселы получили ключи от 80 квартир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Внутри всё кипит от счастья». В Рогачёве 80 многодетных семей получили ключи от нового жилья-1

«Внутри всё кипит от счастья». В Рогачёве 80 многодетных семей получили ключи от нового жилья-3

Возведение двух домов стало возможным благодаря государственной поддержке. Льготы позволяют многодетным семьям, работающим в сельской местности, обрести благоустроенное жилье бесплатно. Всего в 2020 году жилищные условия в Рогачевском районе улучшили более 100 многодетных семей.  

«Внутри всё кипит от счастья». В Рогачёве 80 многодетных семей получили ключи от нового жилья-6

«Внутри всё кипит от счастья». В Рогачёве 80 многодетных семей получили ключи от нового жилья-8

Ольга Сырьева, жительница Рогачева:  
Год назад мы стали многодетной семьей, и это прекрасно. Благодаря поддержке государства мы приобрели жилье.  

«Внутри всё кипит от счастья». В Рогачёве 80 многодетных семей получили ключи от нового жилья-11

Любовь Пилипенко, жительница Рогачевского района:  
Чувства замирающие. Внутри все кипит от счастья, потому что ждали этого очень сильно. Все понравилось. Просторные комнаты, кухня просторная. Все устраивает очень даже.  

«Внутри всё кипит от счастья». В Рогачёве 80 многодетных семей получили ключи от нового жилья-14

«Внутри всё кипит от счастья». В Рогачёве 80 многодетных семей получили ключи от нового жилья-16

Сергей Атрашков, заместитель председателя Рогачевского райисполкома:  
В текущем году построено 11 390 метров квадратных жилья. Для многодетных семей было построено, согласно Указу № 240, три жилых дома.  

На сегодняшний день улучшили свои жилищные условия порядка 120 семей. 110 семей построили в многоквартирных жилых домах и порядка 10 домов – на селе.  

«Внутри всё кипит от счастья». В Рогачёве 80 многодетных семей получили ключи от нового жилья-19

К слову, большинство из сегодняшних новоселов на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий стали меньше года назад.  

# Государственная социальная политика # общество # Ольга Сырьева # Любовь Пилипенко # Сергей Атрашков # Фотофакт

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