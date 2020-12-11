«Стоит ли белорусам тратить время на ссоры, когда его может не хватить на счастье и любовь». Мнение Юлии Артюх в рубрике «Негладко»

Новости Беларуси. Пройтись отпаривателем и разутюжить складки на глянце невероятной части общества готова Юлия Артюх. Женский взгляд на ситуацию в рубрике «Негладко» на СТВ.

Юлия Артюх:

Тихановская бьется в конвульсиях от приступа политического фиаско. Она уже заявляет о том, что готова взять на себя управление страной. Пожалуйста, прекратите этот невероятный цирк. Какие вопросы способна решить Света? А, точно, она говорила что-то там про друзей, что она не одна, ей скажут, что надо делать. То есть сама подтвердила свою несостоятельность и обозначила, что она кукла в руках западных друзей. Я с ужасом представляю, в какой фарш она превратила бы нашу страну, дорвись до власти. Никакого понимания ни внешней, ни внутренней политики, экономических процессов, социальных вопросов, как она сама не раз обозначала, у нее нет. Я сейчас поняла, о чем был листик 0 % в руках протестунов. Они наконец-таки дали оценку своему беглому лидеру. Юлия Артюх:

Заметили, что Латушко выпускает видеообращения чаще, чем раньше? Создавать видимость бурной деятельности ему не впервой. Польская малышня топнула ногой и требует экшн. Не зря же главным по зрелищности его назначили. А Пал Палыч надежд не оправдал, кстати, также не в первый раз. Для полноты картины скажу, что в основном все люди были такие как сейчас. Ситуация в стране просто помогла некоторым проявить себя. У кого-то полезло гнилье наружу, а кто-то стал высказывать свою поддержку Президенту, но только громко, во всеуслышание. Что очень не нравится змагарам. Те, кто способны мыслить, потихоньку возвращаются к нормальной жизни, пересмотрев взгляды и осознав, что только наш Президент действительно заинтересован в процветании нашей страны.

Юлия Артюх:

Затрону насущный вопрос – декретный отпуск. Учитывая, что Европа не социально ориентированная, ожидаемо, что отпуск по уходу за ребенком до трех лет, на секундочку, оплачиваемый отпуск, европейская Света сократила бы как там – в Европе. Полгода с малышом и марш на работу. Кстати, тематический марш для следующего воскресенья. Актуально перед началом рабочей недели: «Марш на работу». Бездельников и тунеядцев этот марш тоже касается. Выходите все. Юлия Артюх:

Тихановская, Латушко, Колесникова – предатели, которые попытались торговать нашей страной. Мол, они придут к власти, им заплатят, они будут делать все, что скажут западные координаторы, при этом обеспечив себе не безбедную старость. Беларусь со своим суверенитетом и принципами как кость в горле у Евросоюза. Лукашенко никогда никому не удавалось манипулировать или заставить действовать в угоду не национальным интересам. Но есть псевдопонимание новой жизни для белорусов. Когда, прикрываясь желанием сделать жизнь народа лучше и счастливее, банкир рвется к власти, хотя при его достатке он бы мог просто финансово помогать нуждающимся, эффект был бы, может, гораздо лучше. Но тогда у него не было власти, а так хотелось. Когда просят подняться зеков и устроить переворот, неважно, сколько при этом они убили бы людей, неважно своих сторонников или сторонников Лукашенко. Подчеркиваю, вас, «бчбистов», не оградили бы от этого беспредела ваши лидеры. Вы же об этих планах даже не знали. Не так ли? Вы нужны только как пушечное мясо и как инструмент расшатывания стабильности страны.

Юлия Артюх:

Международный олимпийский комитет принял санкции против нашей страны. Хочется сказать словами из басни: «Уж сколько лет твердили миру...», а продолжить словами из жизни – спорт должен оставаться вне политики. Надеюсь, что МОК действительно покажет свою силу, стряхнув с плеч внешнеполитическое давление, которое на него оказывают страны недружественные Беларуси, примет единственно верное решение, направленное на объединение, а не на разобщение, и спортсмены будут заниматься спортом без оглядки на политику. Юлия Артюх:

Интернет и телевидение пестрят пьяными и сопливыми лицами протеста. Все как один не знают, как оказались на акции, реквизиты протеста (а именно БЧБ-флаг) используют как тряпку для рук, все хотят домой и хают Telegram-каналы, которые призывают выходить на улицу. Потому что однажды, выйдя не за идею, не за права, а просто за прихоть какой-то гражданки и малолеток из Польши, нарушая при этом закон, можно не вернуться домой лет так на 5-10. Змагары, где ваш лидер? Сильный и умный, за которым вы выходите. Где ваша идея? Ничем этим даже не пахнет. Вы как артисты театра, вам назначают день и время, рассказывают роли. Ваше дело только выйти и отыграть. Операторы отснимут и распространят по сети красочные фейковые картинки. Самые активные получат деньги, а потом и сроки, самые наивные – только обещания и останутся без работы и в невероятной финансовой яме. И как сказал представитель фонда BYSOL: «Все взрослые люди, поэтому дальше по принципу помоги себе сам». Это, кстати, самый любимый демократический принцип.