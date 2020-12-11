«Тотально слепые люди, они не теряют надежду». В Борисовском храме появились тактильные иконы из дерева

Новости Беларуси. В Борисовском храме Святой Живоначальной Троицы появились тактильные иконы, сообщили программе «Минщина» на СТВ. Их изготовил известный мастер резьбы по дереву Игорь Князев по заказу духовно-просветительского клуба.

Его участники – люди с проблемами зрения. Резчик изготовил деревянные иконы Иисуса Христа, Богородицы, Николая Чудотворца и Святой Матроны Московской. Иконы максимально детализированы, все портретные черты ощущаются тактильно. Также для каждой сделаны универсальные таблички с указанием их названия, написанные шрифтом Брайля.

Очень нравится. Я вот инвалид по зрению (III группа, на один глаз плохо вижу), поэтому я здесь отдыхаю душой. Конечно, как нам вручали эти иконки, нам было очень приятно, потому что у нас приходят люди тотально слепые – им тоже интересно посмотреть, пощупать.

К нам относятся как к обыкновенным людям. Не смотрят на то, что мы не видим ничего, нам помогают всегда, где-то что-то подойти поближе к иконам, все это. Как своих принимают здесь.

Протоиерей Георгий Тюхлов, настоятель прихода Свято-Троицкого храма в Борисове:

Я очень рад тому, что у нас появились эти иконы, потому что действительно те, кто приходят к нам в храм и слабо видят, у них появляются новые возможности. Но когда ты видишь, с чем сталкиваются люди, когда тотально слепые люди, они не теряют надежду. Что же говорить уже нам. Я, глядя на них, вдохновляюсь, появляется больше оптимизма.