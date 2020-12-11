«Тотально слепые люди, они не теряют надежду». В Борисовском храме появились тактильные иконы из дерева

Новости Беларуси. В Борисовском храме Святой Живоначальной Троицы появились тактильные иконы, сообщили программе «Минщина» на СТВ. Их изготовил известный мастер резьбы по дереву Игорь Князев по заказу духовно-просветительского клуба.
Новости Беларуси. В Борисовском храме Святой Живоначальной Троицы появились тактильные иконы, сообщили программе «Минщина» на СТВ. Их изготовил известный мастер резьбы по дереву Игорь Князев по заказу духовно-просветительского клуба.
Его участники – люди с проблемами зрения. Резчик изготовил деревянные иконы Иисуса Христа, Богородицы, Николая Чудотворца и Святой Матроны Московской. Иконы максимально детализированы, все портретные черты ощущаются тактильно. Также для каждой сделаны универсальные таблички с указанием их названия, написанные шрифтом Брайля.
Очень нравится. Я вот инвалид по зрению (III группа, на один глаз плохо вижу), поэтому я здесь отдыхаю душой. Конечно, как нам вручали эти иконки, нам было очень приятно, потому что у нас приходят люди тотально слепые – им тоже интересно посмотреть, пощупать.
К нам относятся как к обыкновенным людям. Не смотрят на то, что мы не видим ничего, нам помогают всегда, где-то что-то подойти поближе к иконам, все это. Как своих принимают здесь.
Протоиерей Георгий Тюхлов, настоятель прихода Свято-Троицкого храма в Борисове:
Я очень рад тому, что у нас появились эти иконы, потому что действительно те, кто приходят к нам в храм и слабо видят, у них появляются новые возможности. Но когда ты видишь, с чем сталкиваются люди, когда тотально слепые люди, они не теряют надежду. Что же говорить уже нам. Я, глядя на них, вдохновляюсь, появляется больше оптимизма.
Сейчас мастер работает над еще одной тактильной иконой. Кроме того, в храме постоянно стремятся улучшить условия для людей с ограниченными возможностями. Здесь сделаны невысокие ступеньки, в планах создание полностью безбарьерной среды.