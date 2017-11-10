«Ушел из жизни замечательный, тонкий человек»: белорусский актер Сергей Жбанков о смерти Задорнова

Новости Беларуси. Белорусский актер театра и кино Сергей Жбанков в социальных сетях прокомментировал смерть писателя и сатирика Михаила Задорнова.
В публикации актер поблагодарил сатирика за совместный опыт.
Новости Беларуси. Белорусский актер театра и кино Сергей Жбанков в социальных сетях прокомментировал смерть писателя и сатирика Михаила Задорнова.
В публикации актер поблагодарил сатирика за совместный опыт.
В 2011 году под художественным руководством Задорного в «Национальном академическом драматическом театре им. М. Горького» в Минске был поставлен спектакль «Записки усталого романтика».
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«Это не тот Задорнов, которого мы привыкли видеть на сцене. Это ранний Задорнов, романтический Задорнов» (подробности здесь)
Напомним, 10 ноября стало известно о смерти сатирика Михаила Задорнова. Писателю было 69 лет. Он скончался от онкологического заболевания.
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