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«Ушел из жизни замечательный, тонкий человек»: белорусский актер Сергей Жбанков о смерти Задорнова

10 ноября 2017 15:10
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Новости Беларуси. Белорусский актер театра и кино Сергей Жбанков в социальных сетях прокомментировал смерть писателя и сатирика Михаила Задорнова.

В публикации актер поблагодарил сатирика за совместный опыт.

«Ушел из жизни замечательный, тонкий человек»: белорусский актер Сергей Жбанков о смерти Задорнова-1

В 2011 году под художественным руководством Задорного в «Национальном академическом драматическом театре им. М. Горького» в Минске был поставлен спектакль «Записки усталого романтика».

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«Это не тот Задорнов, которого мы привыкли видеть на сцене. Это ранний Задорнов, романтический Задорнов» (подробности здесь)

Напомним, 10 ноября стало известно о смерти сатирика Михаила Задорнова. Писателю было 69 лет. Он скончался от онкологического заболевания.

Михаил Задорнов на сцене и за кулисами: каким запомнят известного сатирика

# общество # Фотофакт # Некролог # Сергей Жбанков # Михаил Задорнов

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