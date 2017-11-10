«Основной тренд в детской одежде – она всё больше становится похожей на взрослую»

Дети, как и взрослые, в моде любят проявлять характер и уникальное видение себя.
Что готовят нам дизайнеры в новом сезоне?
Дети, как и взрослые, в моде любят проявлять характер и уникальное видение себя.
Что готовят нам дизайнеры в новом сезоне?
Светлана Злотникова, дизайнер одежды:
Основной тренд, который сейчас наблюдается в детской одежде – она всё больше и больше становится похожей на взрослую.
Это связано с тем, что дети всё больше социализируются.
Они везде с нами, фактически круглосуточно, включены во все процессы, поэтому, конечно же, они смотрят на нас, учатся у нас, хотят выглядеть так же, как мы. Поэтому все те тенденции, которые мы видим во взрослой одежде, мы можем наблюдать и в детской.
Однако, отличия, тем не менее, всё же есть. Для создания успешной коллекции дизайнер должен учитывать, что вещи для детей должны быть тематическими, игровыми, разнообразными в тканях, силуэтах и фасонах.
Светлана Злотникова, дизайнер одежды:
В первую очередь, это, конечно, функциональность.
Потому что ребёнку крайне важно, чтобы в этом ему было удобно и комфортно.
И, наверное, некий элемент игры, потому что маленький человек, всё равно, должен иметь какую-то свою собственную индивидуальность. И дизайнеру детской одежды обязательно нужно учитывать эти моменты при создании коллекции. Вообще, нужно сказать, что взрослую коллекцию сделать намного проще, чем детскую, потому что детские вещи должны нравиться одновременно и детям, и родителям.
Цвет в детской моде имеет не меньшую ценность, чем её практичность.
Дарья Булгакова, дизайнер одежды:
Мы очень любим графичность в своих коллекциях, но всегда добавляем какие-то яркие краски. В данной ситуации, это – ярко-жёлтый лимон и фуксия, всеми любимая и почитаемая во всех сезонах модных абсолютно.
Неделя Детской моды в Минске показала, что и наши дети любят выглядеть на все 100.
Дарья Булгакова, дизайнер одежды:
Мы сейчас живём в такое время, когда человек способен сам себе выбирать стиль, сам себе диктовать тренды и опираться только на свой внутренний мир. Это просто замечательно, и все коллекции очень разные, и каждый человек может миксовать, найти что-то для себя
Гера Скандал, дизайнер одежды:
Нельзя переступать какую-то грань, работая с детьми. А так – мода едина. Она не имеет возраста, не имеет времени. Мода – это душа.