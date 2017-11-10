«Основной тренд в детской одежде – она всё больше становится похожей на взрослую»

Дети, как и взрослые, в моде любят проявлять характер и уникальное видение себя. Что готовят нам дизайнеры в новом сезоне?



Светлана Злотникова, дизайнер одежды:

Основной тренд, который сейчас наблюдается в детской одежде – она всё больше и больше становится похожей на взрослую.

Это связано с тем, что дети всё больше социализируются.

Они везде с нами, фактически круглосуточно, включены во все процессы, поэтому, конечно же, они смотрят на нас, учатся у нас, хотят выглядеть так же, как мы. Поэтому все те тенденции, которые мы видим во взрослой одежде, мы можем наблюдать и в детской.



Однако, отличия, тем не менее, всё же есть. Для создания успешной коллекции дизайнер должен учитывать, что вещи для детей должны быть тематическими, игровыми, разнообразными в тканях, силуэтах и фасонах.

Светлана Злотникова, дизайнер одежды:

В первую очередь, это, конечно, функциональность. Потому что ребёнку крайне важно, чтобы в этом ему было удобно и комфортно.

И, наверное, некий элемент игры, потому что маленький человек, всё равно, должен иметь какую-то свою собственную индивидуальность. И дизайнеру детской одежды обязательно нужно учитывать эти моменты при создании коллекции. Вообще, нужно сказать, что взрослую коллекцию сделать намного проще, чем детскую, потому что детские вещи должны нравиться одновременно и детям, и родителям.

Цвет в детской моде имеет не меньшую ценность, чем её практичность.

Дарья Булгакова, дизайнер одежды:

Мы очень любим графичность в своих коллекциях, но всегда добавляем какие-то яркие краски. В данной ситуации, это – ярко-жёлтый лимон и фуксия, всеми любимая и почитаемая во всех сезонах модных абсолютно.

Неделя Детской моды в Минске показала, что и наши дети любят выглядеть на все 100.