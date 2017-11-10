Как преобразить журнальный столик с помощью аэрозольной краски и самоклеящейся плёнки?
Новая жизнь старых вещей возможна! Идеи перевоплощения от дизайнера Елены Костеневич – прямо сейчас в нашей рубрике!
Если у вас имеется похожий журнальный столик, который требует немедленной переделки, предлагаю вооружиться следующими материалами и приступить к его преображении. Нам понадобится аэрозольная краска, линейка, карандаш, резак, картон и несколько видов самоклеящаяся плёнки. Придадим столику металлическое сияние с помощью аэрозольной краски.
Золотой металлик добавит шика и лоска. В глянцевом одеянии столик предстанет в более выгодном свете. Даем краске закрепиться и приступаем к следующему этапу.
Создадим шаблон для будущего узора.
Чертеж на картоне – одно из звеньев металлических сот, которые в скором времени отобразятся на столешнице. Рисуем его в виде ромба.
С помощью готового шаблона вырезаем декоративные элементы на самоклеющейся пленке.
Размер и количество звеньев выбираем, исходя из параметров столика.
Детали будущего орнамента готовы. Соберем их в единый рисунок.
На этом этапе придется запастись терпением, ведь работа требует максимальной концентрации и аккуратности. Располагаем звенья в шахматном порядке, комбинируя принт.
Преображение случилось! Эффект потрясающий!
Как видите подарить новую жизнь старым вещам так просто! Удачных вам переделок!