Как преобразить журнальный столик с помощью аэрозольной краски и самоклеящейся плёнки?

Новая жизнь старых вещей возможна! Идеи перевоплощения от дизайнера Елены Костеневич – прямо сейчас в нашей рубрике! Если у вас имеется похожий журнальный столик, который требует немедленной переделки, предлагаю вооружиться следующими материалами и приступить к его преображении. Нам понадобится аэрозольная краска, линейка, карандаш, резак, картон и несколько видов самоклеящаяся плёнки. Придадим столику металлическое сияние с помощью аэрозольной краски.

Золотой металлик добавит шика и лоска. В глянцевом одеянии столик предстанет в более выгодном свете. Даем краске закрепиться и приступаем к следующему этапу.

Создадим шаблон для будущего узора. Чертеж на картоне – одно из звеньев металлических сот, которые в скором времени отобразятся на столешнице. Рисуем его в виде ромба. С помощью готового шаблона вырезаем декоративные элементы на самоклеющейся пленке. Размер и количество звеньев выбираем, исходя из параметров столика. Детали будущего орнамента готовы. Соберем их в единый рисунок.