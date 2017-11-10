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Как преобразить журнальный столик с помощью аэрозольной краски и самоклеящейся плёнки?

10 ноября 2017 12:10
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Новая жизнь старых вещей возможна! Идеи перевоплощения от дизайнера Елены Костеневич – прямо сейчас в нашей рубрике!

Если у вас имеется похожий журнальный столик, который требует немедленной переделки, предлагаю вооружиться следующими материалами и приступить к его преображении. Нам понадобится аэрозольная краска, линейка, карандаш, резак, картон и несколько видов самоклеящаяся плёнки. Придадим столику металлическое сияние с помощью аэрозольной краски.

Как преобразить журнальный столик с помощью аэрозольной краски и самоклеящейся плёнки?-1

Золотой металлик добавит шика и лоска. В глянцевом одеянии столик предстанет в более выгодном свете. Даем краске закрепиться и приступаем  к следующему этапу.

Как преобразить журнальный столик с помощью аэрозольной краски и самоклеящейся плёнки?-4

Создадим шаблон для будущего узора.

Чертеж на картоне – одно из звеньев металлических сот, которые в скором времени отобразятся на столешнице. Рисуем его в виде ромба.

С помощью готового шаблона вырезаем декоративные элементы на самоклеющейся пленке.

Размер и количество звеньев выбираем, исходя из параметров столика.

Детали будущего орнамента готовы. Соберем их в единый рисунок.

Как преобразить журнальный столик с помощью аэрозольной краски и самоклеящейся плёнки?-7

На этом этапе придется запастись терпением, ведь работа требует максимальной концентрации и аккуратности. Располагаем звенья в шахматном порядке, комбинируя принт.

Преображение случилось! Эффект потрясающий!

Как видите подарить новую жизнь старым вещам так просто! Удачных вам переделок!

# общество # Фотофакт # Дизайн интерьера # Мария Кронда # Елена Костеневич

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