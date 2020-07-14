Прямой эфир

«Наш сад и на область крутой». Вот как изменился агрогородок Городище всего за год

14 июля 2020 18:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Общественная приемная, только в выездном формате, прошла 14 июля в Городище – небольшом населённом пункте Шкловского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Посмотреть как здесь живётся людям, а заодно, проинспектировать выполнение поручений, данных Президентом год назад, сюда, вместе с коллегами, приехала спикер верхней палаты парламента. Наталья Кочанова побывала в местном Доме культуры, детском саду и даже зашла в магазин. Итоги подвели уже ближе к вечеру.   

Ирина Недобоева с подробностями.   

«Наш сад и на область крутой». Вот как изменился агрогородок Городище всего за год-1

Ирина Недобоева, корреспондент:  
Это здание детского сада строилось еще в начале 80-х. Спустя годы один из корпусов оказался полностью невостребованным. Но в пустующее помещение удалось вдохнуть вторую жизнь. Теперь здесь 10 благоустроенных квартир для молодых специалистов.  

«Наш сад и на область крутой». Вот как изменился агрогородок Городище всего за год-3

Одна из новосёлов Вероника Лисовская. Молодой специалист приехала в агрогородок Городище Шкловского района год назад по распределению. В местном хозяйстве работает бухгалтером.  

«Наш сад и на область крутой». Вот как изменился агрогородок Городище всего за год-5

Вероника Лисовская, молодой специалист:  
Здесь есть спортзал, куда можно сходить после работы, развлечься. Работа, коллектив, руководство хорошее. Всё есть, чтобы здесь можно было остаться. Возможно, и я останусь, если все сложится хорошо. Посмотрим, время покажет.   

«Наш сад и на область крутой». Вот как изменился агрогородок Городище всего за год-7

Глобальные изменения в агрогородке начались чуть больше года назад. Небезосновательно, конечно. Отправной точкой стал визит главы государства в агрохолдинг «Купаловское» весной 2019 года.   

«Если не будет железной дисциплины, через год всё развалится»: итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Могилёвскую область

За это время здесь всё изменилось глобально. Пустующих помещений теперь здесь нет, все отремонтировали под арендное жильё. 

«Наш сад и на область крутой». Вот как изменился агрогородок Городище всего за год-9
«Наш сад и на область крутой». Вот как изменился агрогородок Городище всего за год-10

Валентина Роганова, жительница агрогородка Городище:  
Очень много сделано. Открылся сельский Дом культуры, садик, магазин. Мы, жители деревни, нам очень приятно, что у нас все удобства, и нам не хуже живется, чем в городе.    

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Здесь сошлось всё. Прежде всего, это было поручение. Если помните, при посещении Президент четко поставил задачу:  сделать так, чтобы здесь люди жили комфортно. Это одно из приоритетных направлений нашей государственной политики. Здесь должны быть все заинтересованы: местные органы власти, конечно, руководители предприятий. Потому что мы понимаем: без руководителя этого холдинга (в данном случае «Купаловское») вряд ли что-то можно сделать. Потому что, прежде всего, он сам заинтересован, чтобы приезжали и оставались работать кадры здесь. Ну конечно, жители должны понимать, что это всё делается для них.   

 

«Наш сад и на область крутой». Вот как изменился агрогородок Городище всего за год-12

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Роль нашего выездного заседания нашего совета по взаимодействию в том, как создать эти условия на всей территории Республики Беларуси. И глава государства поставил такую задачу  за эту пятилетку, 2021-25 год, всё это должны решить.

Не забыли в Городище и о самых маленьких. В рекордно короткие сроки – всего за 2 месяца – провели реконструкцию садика. 

«Наш сад и на область крутой». Вот как изменился агрогородок Городище всего за год-14

Наталья Фомченко, жительца агрогородка Городище:  
Сравнить агрогородок, что был тогда, и сейчас разница большая. Мы приходили, убирали, мыли окна, помогали расставлять мебель, застилали кровати. Потому что для нас это очень важно, потому что здесь будут наши дети.

«Наш сад и на область крутой». Вот как изменился агрогородок Городище всего за год-16

Многодетные Фомченко в этот садик водят младшую дочь. Старшие дети учатся в местной школе. По словам мамы, крайне удобно иметь всё необходимое в шаговой доступности.  

«Наш сад и на область крутой». Вот как изменился агрогородок Городище всего за год-18

Надежда Захарова, заведующая детским садом агрогородка Городище:   
В наше время в жизни каждого человека важны условия, которые создаются для жизни, образования и детей. У нас всё создано для того, чтобы мы растили хорошее, здоровое поколение. Мне кажется, наш сад и на область крутой.   

«Наш сад и на область крутой». Вот как изменился агрогородок Городище всего за год-20

Буквально на днях в агрогородке открылся второй магазин. Теперь надобность поездок в город за покупками отпала полностью. Тут тебе и продукты, и бытовая химия, и одежда. В местном доме быта и стрижку модную сделают, и телевизор починят.  

«Наш сад и на область крутой». Вот как изменился агрогородок Городище всего за год-22
«Наш сад и на область крутой». Вот как изменился агрогородок Городище всего за год-23

Валентина Бедненко, директор Центра бытовых услуг Шкловского района:   
И юбку подложить, и брюки укоротить, и замочек поставить, и ремонт бытовой техники. Мы работаем на селе для людей. Чтобы сельский человек был на уровне городского и не чувствовал себя обделённым.  

«Наш сад и на область крутой». Вот как изменился агрогородок Городище всего за год-25

После ремонта в здание Дома культуры переехали почта, банк и соцслужбы. Работают школа искусств, кружки и библиотека. Кстати, капремонт крыши, а это почти 2 тысячи метров квадратных, провели всего за полтора дня.  

Андрей Хмурович, генеральный директор ООО «Купаловское»:  
Задачи перед холдингом стоят довольно серьёзные  вывод производства на иной уровень. Для того, чтобы выходить на другой уровень, нужны специалисты. И благодаря тому, что строится жильё, мы можем привлекать сюда людей. То малое, что необходимо было сделать на начальном этапе. Дальше больше.  

Жить в деревне можно не хуже, чем в городе. Городище тому живое подтверждение. А создать комфортные условия для жизни на селе – это задача для всей вертикали власти.   

# Агрогородки # Ирина Недобоева # Наталья Кочанова # Михаил Русый

Другие новости рубрики

Все новости
И даже по крупнейшим сетевым пиццериям мира. В какие страны экспортируют белорусский сыр?
14 июля 2020 18:16

И даже по крупнейшим сетевым пиццериям мира. В какие страны экспортируют белорусский сыр?

Рапс должен как погремушка звенеть. Говорим доступно об уборочной в Беларуси
14 июля 2020 17:18

Рапс должен как погремушка звенеть. Говорим доступно об уборочной в Беларуси

12 рационов в меню и уборка раз в 45 минут. Посмотрите, как ухаживают за коровами на белорусском сельхозпредприятии
14 июля 2020 16:29

12 рационов в меню и уборка раз в 45 минут. Посмотрите, как ухаживают за коровами на белорусском сельхозпредприятии