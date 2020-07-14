«Наш сад и на область крутой». Вот как изменился агрогородок Городище всего за год

Новости Беларуси. Общественная приемная, только в выездном формате, прошла 14 июля в Городище – небольшом населённом пункте Шкловского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посмотреть как здесь живётся людям, а заодно, проинспектировать выполнение поручений, данных Президентом год назад, сюда, вместе с коллегами, приехала спикер верхней палаты парламента. Наталья Кочанова побывала в местном Доме культуры, детском саду и даже зашла в магазин. Итоги подвели уже ближе к вечеру. Ирина Недобоева с подробностями.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Это здание детского сада строилось еще в начале 80-х. Спустя годы один из корпусов оказался полностью невостребованным. Но в пустующее помещение удалось вдохнуть вторую жизнь. Теперь здесь 10 благоустроенных квартир для молодых специалистов.

Одна из новосёлов Вероника Лисовская. Молодой специалист приехала в агрогородок Городище Шкловского района год назад по распределению. В местном хозяйстве работает бухгалтером.

Вероника Лисовская, молодой специалист:

Здесь есть спортзал, куда можно сходить после работы, развлечься. Работа, коллектив, руководство хорошее. Всё есть, чтобы здесь можно было остаться. Возможно, и я останусь, если все сложится хорошо. Посмотрим, время покажет.

Глобальные изменения в агрогородке начались чуть больше года назад. Небезосновательно, конечно. Отправной точкой стал визит главы государства в агрохолдинг «Купаловское» весной 2019 года. «Если не будет железной дисциплины, через год всё развалится»: итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Могилёвскую область За это время здесь всё изменилось глобально. Пустующих помещений теперь здесь нет, все отремонтировали под арендное жильё.

Валентина Роганова, жительница агрогородка Городище:

Очень много сделано. Открылся сельский Дом культуры, садик, магазин. Мы, жители деревни, нам очень приятно, что у нас все удобства, и нам не хуже живется, чем в городе. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Здесь сошлось всё. Прежде всего, это было поручение. Если помните, при посещении Президент четко поставил задачу: сделать так, чтобы здесь люди жили комфортно. Это одно из приоритетных направлений нашей государственной политики. Здесь должны быть все заинтересованы: местные органы власти, конечно, руководители предприятий. Потому что мы понимаем: без руководителя этого холдинга (в данном случае «Купаловское») вряд ли что-то можно сделать. Потому что, прежде всего, он сам заинтересован, чтобы приезжали и оставались работать кадры здесь. Ну конечно, жители должны понимать, что это всё делается для них.





Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Роль нашего выездного заседания нашего совета по взаимодействию в том, как создать эти условия на всей территории Республики Беларуси. И глава государства поставил такую задачу – за эту пятилетку, 2021-25 год, всё это должны решить. Не забыли в Городище и о самых маленьких. В рекордно короткие сроки – всего за 2 месяца – провели реконструкцию садика.

Наталья Фомченко, жительца агрогородка Городище:

Сравнить агрогородок, что был тогда, и сейчас – разница большая. Мы приходили, убирали, мыли окна, помогали расставлять мебель, застилали кровати. Потому что для нас это очень важно, потому что здесь будут наши дети.

Многодетные Фомченко в этот садик водят младшую дочь. Старшие дети учатся в местной школе. По словам мамы, крайне удобно иметь всё необходимое в шаговой доступности.

Надежда Захарова, заведующая детским садом агрогородка Городище:

В наше время в жизни каждого человека важны условия, которые создаются для жизни, образования и детей. У нас всё создано для того, чтобы мы растили хорошее, здоровое поколение. Мне кажется, наш сад и на область крутой.

Буквально на днях в агрогородке открылся второй магазин. Теперь надобность поездок в город за покупками отпала полностью. Тут тебе и продукты, и бытовая химия, и одежда. В местном доме быта и стрижку модную сделают, и телевизор починят.

Валентина Бедненко, директор Центра бытовых услуг Шкловского района:

И юбку подложить, и брюки укоротить, и замочек поставить, и ремонт бытовой техники. Мы работаем на селе для людей. Чтобы сельский человек был на уровне городского и не чувствовал себя обделённым.