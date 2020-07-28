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С приставкой «электро». Перспективы развития электрического транспорта в Беларуси

28 июля 2020 07:50
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Новости Беларуси. Белорусскими учеными была создана фактически новая научная школа, наработаны компетенции, благодаря которым, если не все, то многие задачи в области электротранспорта сегодня подвластны нашим специалистам, рассказали в проекте «Сделано».

С приставкой «электро». Перспективы развития электрического транспорта в Беларуси-1

Александр Белевич, начальник научно-инжинирингового центра НАН Беларуси:
Мы уже уходим от просто науки, мы идем в практическую область. Для этого же мы у себя создали центр по сертификации. То есть мы эти же компоненты можем испытывать и выдавать сертификаты безопасности. Того, чего фактически на постсоветском пространстве до сих пор не было. 

С приставкой «электро». Перспективы развития электрического транспорта в Беларуси-4

В Академии наук сегодня также работают над созданием комбайнов по заливке льда и коммунальной техники с электроприводом.

С приставкой «электро». Перспективы развития электрического транспорта в Беларуси-7

А что касается легкого электротранспорта, то одним из первых осваивать его начал «Приборостроительный завод Оптрон». Сегодня предприятие имеет целую линейку опытных образцов: от электросамоката до электромотоцикла. 

С приставкой «электро». Перспективы развития электрического транспорта в Беларуси-10

Белорусские ученые ведут разработки в сфере литий-ионных батарей. Электротехнологии применяют и при создании беспилотных летательных аппаратов.

С приставкой «электро». Перспективы развития электрического транспорта в Беларуси-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Я не ожидал, что они способны за такой короткий промежуток времени все это сотворить. Ну вот для того, чтобы оценить их как следует, надо посмотреть, соответствует ли это мировым стандартам и какие перспективы. Имею в виду, что не игрушку же создаем, а товар, который надо будет реализовывать на рынках и получать валюту.

С приставкой «электро». Перспективы развития электрического транспорта в Беларуси-16

Развитие электротранспорта – национальный приоритет. По оптимистичным прогнозам ученых, к 2025 году в стране будет примерно 100 тысяч владельцев электрокаров. На такую перспективу в Беларуси многое уже сделано. Движение на завтра – по пути экологичности.

Над проектом работали: Маргарита Науменко, Анна Мороз, Иван Боровой, Геннадий Челей

# Электромобили # общество # Александр Лукашенко # Александр Белевич # Фотофакт

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