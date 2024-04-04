В вузах Беларуси обучаются 11 тыс. целевиков: почему студенты выбирают эту форму обучения?
Для предприятий возможность обеспечить себя кадрами, для абитуриентов – возможность бесплатно получить образование. Целевое обучение в Беларуси набирает популярность. Всего в вузах страны сейчас обучаются около 11 тысяч целевиков. И из года в год эта цифра продолжает расти, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодых людей привлекают гарантии, которые они получают.
О преимуществах обучения по целевому направлению расскажет Алена Жиборт.
В целом в стране процент закрепления молодых специалистов в системе образования высокий. Этому способствуют условия, которые создаются на первых рабочих местах. Решение многих вопросов, в том числе материальных, как правило, предусмотрено коллективным договором.
Елена Губаревич, председатель первичной профсоюзной организации средней школы № 1 имени В.Г. Пешко Скиделя:
Для закрепления молодых специалистов в нашем учреждении предусмотрены меры материального стимулирования, это 20-процентное повышение ставки тарифного оклад. Все молодые специалисты, которые работают у нас, в нашем учреждении, они получают как дополнительную меру стимулирования два календарных дня к отпуску.
Закреплению молодых специалистов на своих первых рабочих местах поспособствует и сохранение льгот после отработки. Теперь в случае продления контракта еще на три года все надбавки будут сохраняться. Кроме этого, для молодых специалистов предусмотрены специальные потребительские кредиты под небольшие проценты. Недавно Президент подписал документ, в соответствии с которым расширен перечень товаров и увеличен размер кредитования.
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Вопросов с жильем у молодых специалистов, как правило, не возникает. Их решает работодатель.
Всего в белорусских вузах обучаются около 11 тысяч целевиков. И из года в год эта цифра продолжает расти. Университеты в таком сотрудничестве тоже заинтересованы. Практикоориентированное образование в Беларуси является приоритетным.
Александр Каревский, первый проректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Мы выстраиваем отношения, когда заказчика кадров видим полноценным партнером в рамках всего преподаваемого цикла обучения. Мы привлекаем их к формированию образовательных программ, к их проектированию, мы предлагаем, привлекаем их к формированию учебных планов всех специальностей, они являются нашими преподавателями, участвуют в проведении итоговой и промежуточной аттестации, принимают государственные экзамены.
С 2024 года для поступающих по целевому направлению вводится минимальный средний балл аттестата: он должен быть не ниже семи. Внутренний экзамен сохраняется. Формат определяет само учреждение образования. Что касается сроков приемной кампании, в этом году она пройдет в начале июля.