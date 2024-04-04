Прямой эфир

Бюджет и инвестпрограмму обсудили на второй сессии Мингорсовета

04 апреля 2024 17:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Бюджет и инвестпрограмму обсудили на второй сессии Мингорсовета восьмого созыва. С учетом всех ресурсов расходы бюджета города в 2023 году составили 9 миллиардов 400 миллионов рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Бюджет и инвестпрограмму обсудили на второй сессии Мингорсовета-1

Он сохранял социальную направленность. Ежедневно на финансирование всех расходов Минска выделялось примерно 30 миллионов рублей. Также депутаты обсудили бюджет Минска нынешнего года и инвестиционную программу. Кроме того, уточнили списки генеральных проектных и подрядных организаций, работающих на объектах города.

Бюджет и инвестпрограмму обсудили на второй сессии Мингорсовета-4

Александр Хижняк, председатель комиссии Минского городского Совета депутатов по градостроительству, жилищной политике, землепользованию и экологии:
Бюджет и инвестиционная программа сохраняют социальную направленность. Это строящиеся больницы, поликлиники, конструируемые объекты здравоохранения. Вы знаете, что Минск реализует инвестиционный проект «Минск-Мир», и следующим крупным инвестиционным проектом будет являться жилой район «Северный берег».   

В повестке дня также стоял вопрос о назначении стипендий талантливым спортсменам. Ее получат свыше 200 человек. Это легкоатлеты, гимнасты, пловцы и теннисисты.

# Государственная политика # общество # Александр Хижняк # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
В вузах Беларуси обучаются 11 тыс. целевиков: почему студенты выбирают эту форму обучения?
04 апреля 2024 17:14

В вузах Беларуси обучаются 11 тыс. целевиков: почему студенты выбирают эту форму обучения?

Как бактерии поднимают урожайность и чем заняты беспилотники в полях? Показываем новые агротехнологии
04 апреля 2024 17:09

Как бактерии поднимают урожайность и чем заняты беспилотники в полях? Показываем новые агротехнологии

Белорусы передали Вооружённым Силам около 100 БПЛА – в Минске подвели итоги проекта «Крылья»
04 апреля 2024 17:09

Белорусы передали Вооружённым Силам около 100 БПЛА – в Минске подвели итоги проекта «Крылья»