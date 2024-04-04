Бюджет и инвестпрограмму обсудили на второй сессии Мингорсовета восьмого созыва. С учетом всех ресурсов расходы бюджета города в 2023 году составили 9 миллиардов 400 миллионов рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Он сохранял социальную направленность. Ежедневно на финансирование всех расходов Минска выделялось примерно 30 миллионов рублей. Также депутаты обсудили бюджет Минска нынешнего года и инвестиционную программу. Кроме того, уточнили списки генеральных проектных и подрядных организаций, работающих на объектах города.

Александр Хижняк, председатель комиссии Минского городского Совета депутатов по градостроительству, жилищной политике, землепользованию и экологии:

Бюджет и инвестиционная программа сохраняют социальную направленность. Это строящиеся больницы, поликлиники, конструируемые объекты здравоохранения. Вы знаете, что Минск реализует инвестиционный проект «Минск-Мир», и следующим крупным инвестиционным проектом будет являться жилой район «Северный берег».

В повестке дня также стоял вопрос о назначении стипендий талантливым спортсменам. Ее получат свыше 200 человек. Это легкоатлеты, гимнасты, пловцы и теннисисты.