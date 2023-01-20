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Пустовой: «Восхищаюсь маркетинговыми уловками наших промышленников»

20 января 2023 18:49
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Проект «Азарёнок. Напрямую». О важном в прямом эфире. С Евгением Пустовым обсудим технологии победы, а журналист Полина Реутова расскажет оптимистичную историю.

Пустовой: «Восхищаюсь маркетинговыми уловками наших промышленников»-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Я восхищаюсь маркетинговыми уловками наших промышленников. Вот вам, пожалуйста, ноутбук, глава государства, вы же Первый. Это же такая реклама. Не только для белорусов, но и для всего мира. А в чем Лукашенко ходит, а за каким компьютером он будет сидеть? То есть у нас и одежда – видно на Первом – именно «зроблена ў Беларусі». Был создан бренд и такое направление. Тоже мейнстрим задан нашим главой государства. Поэтому очень приятно, что больше, больше, больше своего. Понятно, что все и не заместим, но без яблок обойдемся. Импортозамещение от польских яблок и от американских iPhone. Думаю, через лет 5-7 уйдем от них.

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# Предприятия Беларуси # общество # Евгений Пустовой # Григорий Азарёнок # Александр Лукашенко # Фотофакт

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