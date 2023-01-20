Брыло о кадрах для сельского хозяйства: «Основная цель – подготовить квалифицированного специалиста»
Мировой продовольственный кризис обсуждают на Востоке и Западе, беспокоится о нем и в ООН. Угрозу голода обсудили на днях на форуме в Давосе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прогнозы не оптимистичны: уже сегодня от недостатка еды рискуют умереть более 30 миллионов детей. От тяжелого недоедания страдают жители 15 стран. На этом фоне Запад запрещает поставки белорусских калийных удобрений и блокирует в портах российское зерно.
Меж тем Беларусь, которой прогнозировали неурожай без импортных семян и комплектующих для сельхозтехники, не только полностью обеспечила свою продовольственную безопасность, но еще и прилично заработала на экспорте продуктов питания – свыше 8 миллиардов долларов. Задачи у белорусских аграриев еще более амбициозные. Перспективы развития сельского хозяйства не только Беларуси, но и Евразийского экономического союза в целом обсудили на международной конференции в Горках.
В минувшем году словосочетание «продовольственной безопасности» звучало отовсюду. Нестабильность на мировом рынке и вовсе породила настоящую истерию в Сети. В Беларуси фейки подоспели к началу посевной кампании. Сначала дефицит семян сахарной свеклы, потом сахарные войны и даже драки в магазинах летом, осенью картофельный переполох. Сейчас, когда после сытых новогодних столов часть белорусов села на диету, продовольственные страшилки кажутся смешными. Несмотря на санкционное давление, полки магазинов не опустели, а пополнились новыми изысканными продуктами питания отечественного производства, которые легко заменили импортные деликатесы.
Еще одна волнующая тема – кадровый голод в отрасли сельского хозяйства. И здесь, кажется, лед тронулся. Благодаря цифровым технологиям: от сельхозтехники с начинкой космического корабля до агродронов, интерес к профессиям аграрного комплекса заметно вырос. Поколению зумеров работать на земле будет точно не скучно.
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства Беларуси:
Основная цель – подготовить квалифицированного специалиста, который будет способен работать на тех новых технологиях, которые пришли в производство, абсолютно во всех отраслях, начиная от растениеводства и заканчивая животноводством.
Много лет назад Беларусь сделала ставку на развитие сельского хозяйства. Время показало, что выбор этот был абсолютно правильным: мы не только полностью обеспечили себя продовольствием, но и зарабатываем на его экспорте. У нас есть свои семена, техника, и главное трудолюбивые люди, а санкции лишь стали катализатором для научных и производственных сил аграрного комплекса.
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