Прямой эфир

Брыло о кадрах для сельского хозяйства: «Основная цель – подготовить квалифицированного специалиста»

20 января 2023 19:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мировой продовольственный кризис обсуждают на Востоке и Западе, беспокоится о нем и в ООН. Угрозу голода обсудили на днях на форуме в Давосе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прогнозы не оптимистичны: уже сегодня от недостатка еды рискуют умереть более 30 миллионов детей. От тяжелого недоедания страдают жители 15 стран. На этом фоне Запад запрещает поставки белорусских калийных удобрений и блокирует в портах российское зерно.

Меж тем Беларусь, которой прогнозировали неурожай без импортных семян и комплектующих для сельхозтехники, не только полностью обеспечила свою продовольственную безопасность, но еще и прилично заработала на экспорте продуктов питания – свыше 8 миллиардов долларов. Задачи у белорусских аграриев еще более амбициозные. Перспективы развития сельского хозяйства не только Беларуси, но и Евразийского экономического союза в целом обсудили на международной конференции в Горках.

Брыло о кадрах для сельского хозяйства: «Основная цель – подготовить квалифицированного специалиста»-1

В минувшем году словосочетание «продовольственной безопасности» звучало отовсюду. Нестабильность на мировом рынке и вовсе породила настоящую истерию в Сети. В Беларуси фейки подоспели к началу посевной кампании. Сначала дефицит семян сахарной свеклы, потом сахарные войны и даже драки в магазинах летом, осенью картофельный переполох. Сейчас, когда после сытых новогодних столов часть белорусов села на диету, продовольственные страшилки кажутся смешными. Несмотря на санкционное давление, полки магазинов не опустели, а пополнились новыми изысканными продуктами питания отечественного производства, которые легко заменили импортные деликатесы.

Брыло о кадрах для сельского хозяйства: «Основная цель – подготовить квалифицированного специалиста»-4

Еще одна волнующая тема – кадровый голод в отрасли сельского хозяйства. И здесь, кажется, лед тронулся. Благодаря цифровым технологиям: от сельхозтехники с начинкой космического корабля до агродронов, интерес к профессиям аграрного комплекса заметно вырос. Поколению зумеров работать на земле будет точно не скучно.

Брыло о кадрах для сельского хозяйства: «Основная цель – подготовить квалифицированного специалиста»-7

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства Беларуси:
Основная цель – подготовить квалифицированного специалиста, который будет способен работать на тех новых технологиях, которые пришли в производство, абсолютно во всех отраслях, начиная от растениеводства и заканчивая животноводством.

Много лет назад Беларусь сделала ставку на развитие сельского хозяйства. Время показало, что выбор этот был абсолютно правильным: мы не только полностью обеспечили себя продовольствием, но и зарабатываем на его экспорте. У нас есть свои семена, техника, и главное трудолюбивые люди, а санкции лишь стали катализатором для научных и производственных сил аграрного комплекса.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пустовой: «Восхищаюсь маркетинговыми уловками наших промышленников»
20 января 2023 18:49

Пустовой: «Восхищаюсь маркетинговыми уловками наших промышленников»

Анкара первая из зарубежных столиц признала независимость Минска. Как строились белорусско-турецкие отношения?
20 января 2023 18:44

Анкара первая из зарубежных столиц признала независимость Минска. Как строились белорусско-турецкие отношения?

Белорусы о выставке «Беларусь интеллектуальная»: даже для людей опытных есть нюансы, которые впечатляют
20 января 2023 18:33

Белорусы о выставке «Беларусь интеллектуальная»: даже для людей опытных есть нюансы, которые впечатляют