Брыло о кадрах для сельского хозяйства: «Основная цель – подготовить квалифицированного специалиста»

Мировой продовольственный кризис обсуждают на Востоке и Западе, беспокоится о нем и в ООН. Угрозу голода обсудили на днях на форуме в Давосе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прогнозы не оптимистичны: уже сегодня от недостатка еды рискуют умереть более 30 миллионов детей. От тяжелого недоедания страдают жители 15 стран. На этом фоне Запад запрещает поставки белорусских калийных удобрений и блокирует в портах российское зерно.

Меж тем Беларусь, которой прогнозировали неурожай без импортных семян и комплектующих для сельхозтехники, не только полностью обеспечила свою продовольственную безопасность, но еще и прилично заработала на экспорте продуктов питания – свыше 8 миллиардов долларов. Задачи у белорусских аграриев еще более амбициозные. Перспективы развития сельского хозяйства не только Беларуси, но и Евразийского экономического союза в целом обсудили на международной конференции в Горках.