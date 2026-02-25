В Турции истребитель упал возле оживлённого шоссе

На севере Турции разбился истребитель F-16. Пилот погиб. Самолет рухнул буквально в нескольких метрах от оживленного шоссе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На севере Турции разбился истребитель F-16. Пилот погиб. Самолет рухнул буквально в нескольких метрах от оживленного шоссе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В тот момент на дороге было множество машин. Обломки засыпали часть трассы из-за чего на ней образовалась многокилометровая пробка. На месте катастрофы сейчас работают специалисты, которые выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. Как сообщили в Министерстве обороны Турции, истребитель разбился во время выполнения боевого задания. Этот тип самолетов находится на вооружении турецких ВВС уже более 40 лет.