В Турции истребитель упал возле оживлённого шоссе

В тот момент на дороге было множество машин. Обломки засыпали часть трассы из-за чего на ней образовалась многокилометровая пробка. На месте катастрофы сейчас работают специалисты, которые выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. Как сообщили в Министерстве обороны Турции, истребитель разбился во время выполнения боевого задания. Этот тип самолетов находится на вооружении турецких ВВС уже более 40 лет.