Они создали более 800 фальшивых сайтов, где обещали высокий доход от инвестиций в несуществующие финансовые компании. Деятельность мошеннических call-центров пресечена в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Через электронные анкеты собирались личные данные граждан, а затем, представляясь «финансовыми специалистами», мошенники убеждали людей переводить деньги на фиктивные счета. Далее на поддельных платформах они имитировали успешную торговлю и под разными предлогами вынуждали жертв обмана продолжать вносить все новые суммы. Все похищенные средства перечисляли на подконтрольные им счета, сейчас на них заблокировано более миллиона долларов США. 55 руководителей и наиболее активных участников организованной группы – за решеткой.