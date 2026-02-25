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Деятельность мошеннических call-центров пресечена в Минске

25 февраля 2026 08:30
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Они создали более 800 фальшивых сайтов, где обещали высокий доход от инвестиций в несуществующие финансовые компании. Деятельность мошеннических call-центров пресечена в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деятельность мошеннических call-центров пресечена в Минске-2

Через электронные анкеты собирались личные данные граждан, а затем, представляясь «финансовыми специалистами», мошенники убеждали людей переводить деньги на фиктивные счета. Далее на поддельных платформах они имитировали успешную торговлю и под разными предлогами вынуждали жертв обмана продолжать вносить все новые суммы. Все похищенные средства перечисляли на подконтрольные им счета, сейчас на них заблокировано более миллиона долларов США. 55 руководителей и наиболее активных участников организованной группы – за решеткой.

# МВД Беларуси # Мошенничество # Интернет-мошенничество

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