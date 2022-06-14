Алёна Родовская: «Сегодня народ устал от информационной войны и хочет понимать, что его ждёт дальше»

Новости Беларуси. Авторская рубрика «ЗаДело» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алена Родовская, СТВ:

Почему Президент снова должен «заглаживать углы» между местной вертикалью власти и народом? Республиканский семинар, куда приехали 700 человек со всей страны, показал: мы должны менять стратегию. Люди должны быть услышаны, а проблемы сняты. Это сказал Александр Лукашенко. Давайте вспомним, как жила Беларусь до августа 2020-го. Все хорошо, так хорошо, что никто не хотел ничего признавать. Открываешь любую газету, а там критических материалов ноль. Открываешь Telegram – мамочка ты моя родная, что происходит? И далее выборы, попытка госпереворота, протестующие на улицах перед зданиями горисполкомов, санкции. Хотя, может, и не руководители на местах виноваты в том, что региональные СМИ оторвались от проблем людей и писали, чтобы угодить? А может, и наоборот, в каких то районах и не давали писать. Настало время, которое высветило героев и трусов, патриотов и предателей. Хотя нет, назову их паразитами, которые пытались усидеть на двух стульях. Сегодня народ устал от информационной войны и хочет понимать, что его ждет дальше. Хочет видеть, как решаются его личные проблемы. Нам всем хочется жить в мире, где есть справедливость и эмпатия.

Алена Родовская:

А еще я заметила, что решать проблемы легче всего с управленцами, которые раньше были силовиками или военными. Их логика выстроена таким образом, что они готовы к непопулярным решениям, но если оно спасет жизнь человека, которого они даже и не знают – они это решение примут. Этому их учили в академии, и это требовала их служба в органах. Люди должны видеть своего главу района, должны слышать его, задавать ему вопросы и понимать, что ему не все равно. Я понимаю, что не все умеют красиво говорить, но простой и доступный язык никто не отменял. Каждый день что-то происходит и будет происходить. Дороги, ЖКХ, медицина и так далее. Не вычеркнем мы эти проблемы из своей жизни. Но запрос у белорусов на справедливость очень высок. Александр Лукашенко чувствует народ на особом уровне. Не раз говорил о государстве для народа: призывает на местах быть активнее и ближе к людям. Речь не о репрессиях, а кадровой политике. В государственных структурах не должно быть людей, работающих на личные интересы и карьерный рост. У нас прекрасная страна, у нас народ, который никто никогда не мог завоевать. Когда пришла беда, мы все объединились. А все потому, что поняли: у нас просто нет иного выбора. Уничтожение или победа.