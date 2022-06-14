Алёна Родовская: «Сегодня народ устал от информационной войны и хочет понимать, что его ждёт дальше»
Новости Беларуси. Авторская рубрика «ЗаДело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Родовская, СТВ:
Почему Президент снова должен «заглаживать углы» между местной вертикалью власти и народом? Республиканский семинар, куда приехали 700 человек со всей страны, показал: мы должны менять стратегию. Люди должны быть услышаны, а проблемы сняты. Это сказал Александр Лукашенко.
Давайте вспомним, как жила Беларусь до августа 2020-го. Все хорошо, так хорошо, что никто не хотел ничего признавать. Открываешь любую газету, а там критических материалов ноль. Открываешь Telegram – мамочка ты моя родная, что происходит? И далее выборы, попытка госпереворота, протестующие на улицах перед зданиями горисполкомов, санкции. Хотя, может, и не руководители на местах виноваты в том, что региональные СМИ оторвались от проблем людей и писали, чтобы угодить? А может, и наоборот, в каких то районах и не давали писать.
Настало время, которое высветило героев и трусов, патриотов и предателей. Хотя нет, назову их паразитами, которые пытались усидеть на двух стульях. Сегодня народ устал от информационной войны и хочет понимать, что его ждет дальше. Хочет видеть, как решаются его личные проблемы. Нам всем хочется жить в мире, где есть справедливость и эмпатия.
Алена Родовская:
А еще я заметила, что решать проблемы легче всего с управленцами, которые раньше были силовиками или военными. Их логика выстроена таким образом, что они готовы к непопулярным решениям, но если оно спасет жизнь человека, которого они даже и не знают – они это решение примут. Этому их учили в академии, и это требовала их служба в органах.
Люди должны видеть своего главу района, должны слышать его, задавать ему вопросы и понимать, что ему не все равно. Я понимаю, что не все умеют красиво говорить, но простой и доступный язык никто не отменял. Каждый день что-то происходит и будет происходить. Дороги, ЖКХ, медицина и так далее. Не вычеркнем мы эти проблемы из своей жизни. Но запрос у белорусов на справедливость очень высок.
Александр Лукашенко чувствует народ на особом уровне. Не раз говорил о государстве для народа: призывает на местах быть активнее и ближе к людям. Речь не о репрессиях, а кадровой политике. В государственных структурах не должно быть людей, работающих на личные интересы и карьерный рост. У нас прекрасная страна, у нас народ, который никто никогда не мог завоевать. Когда пришла беда, мы все объединились. А все потому, что поняли: у нас просто нет иного выбора. Уничтожение или победа.
Алена Родовская:
Сегодня мы должны создать в лице каждого из нас опору для нашего Президента и сформировать гражданское общество. Не забывайте писать о своих проблемах в редакции газет, депутатам. Я работаю с представителями власти, я знаю, как они решают проблемы. Я знаю, как работают и наши депутаты – удивительные люди, любая просьба находит живой отклик. Почему на встречи, которые они проводят, приходит так мало человек? Почему так? Правильно отметил Президент: как и он, так и в своем регионе председатель не все может знать, а из-за какого нибудь нерадивого мелкого чиновника может пострадать репутация города.
Наша сила – это голос народа! Идите и не бойтесь. Хватит думать, что никто ничем вам не поможет. Все как раз таки наоборот. Предводитель делает из толпы народ. Не один, конечно. Когда личностей становится слишком мало, народ снова становится толпой, – сказал однажды один писатель.