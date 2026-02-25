В рамках проверки боеготовности Вооружённых Сил экзамен держит 2-я инженерная бригада

В Беларуси продолжается масштабная внезапная проверка боеготовности Вооруженных Сил по поручению Президента. На этот раз экзамен держит 2-я инженерная бригада, которая дислоцируется под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проверяется техническое состояние вооружения, военной и специальной техники, а также наличие и качество хранения запасов материальных средств. В запечатанном конверте под грифом «секретно» – задача от Главнокомандующего – снять с хранения и поставить в строй технику.

Это несколько единиц, которые определит госсекретариат Совбеза. Итогом милитари-экзамена станет контрольный пробег. Ход проверки находится на личном контроле главы государства. По ее завершению будет проведен детальный анализ для устранения возможных недостатков и корректировки работы по совершенствованию белорусской армии, подготовке и обучению личного состава.