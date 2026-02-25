Сербия вновь охвачена масштабными акциями протеста фермеров

Протестующие требуют увеличить финансирование отрасли и размер субсидий, остановить импорт дешевой продукции и поднять закупочные цены на продукцию отечественных производителей. По словам фермеров, это основа для выживания, поскольку их доходы стремительно падают из-за постоянного роста затрат на производство и отсутствие помощи со стороны государства.

Милан Зорбич, член ассоциации фермеров Сербии:

Наша решимость не ослабевает, потому что мы готовы довести дело до конца. Все обещания этих предателей, находящихся у власти, от министра сельского хозяйства до всех остальных, не выполнены. Это позор. Мы готовы ко всему и будем бороться до конца, мы не не отступим. Мы уже должны были быть в полях, но пути назад нет.

Масштабные акции протеста не утихают в Сербии с начала февраля. Аграрии уже перекрывали погранпереходы и ведущие к ним дороги. Союз фермеров призвал сербских сельхозпроизводителей вновь начать блокаду дорог после провала переговоров с министром сельского хозяйства, который обещал помочь, но до сих пор ничего не сделал.