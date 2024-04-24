Прямой эфир

«Уровень доходов растёт». Насколько сегодня популярны услуги помощи по хозяйству?

24 апреля 2024 12:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Комфорт XXI века. Сегодня абсолютно не обязательно быть хорошей хозяйкой – можно вызвать сотрудника клининговой компании, нанять домработницу или заказать еду на дом. Все это облегчает жизнь, что женщин не может не радовать. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Как мы видим, действительно сегодня как-то, может быть, просто общество обленилось или это уровень доходов растет, поэтому мы вправе себе позволять нянь, домработниц? Почему так происходит, Максим?

«Уровень доходов растёт». Насколько сегодня популярны услуги помощи по хозяйству?-1

Максим Казак, помогает девушкам восстанавливать навыки вождения после длительного перерыва:
Я думаю, что уровень дохода растет, люди более становятся современные. Молодежь растет по другим устоям, возможно, с кого-то берут пример. Мне кажется, количество тех услуг, которые сейчас на рынке, добавляется. Это как раз растет от того, что появляется спрос на эти услуги.

Читайте также:

Что входит в обязанности помощницы по дому? Рассказала белоруска

«Живем на 23 этаже». Почему удобно заказывать клининг окон?

Не с кем оставить детей. Когда необходимы услуги няни?

# Бытовое обслуживание населения # общество # Михаил Свито

Другие новости рубрики

Все новости
Караник: ВНС всегда выполняло стабилизирующую функцию в сложные моменты новейшей белорусской истории
24 апреля 2024 12:18

Караник: ВНС всегда выполняло стабилизирующую функцию в сложные моменты новейшей белорусской истории

Лукашенко: не толкайте нас к ассиметричным мерам
24 апреля 2024 11:57

Лукашенко: не толкайте нас к ассиметричным мерам

Лукашенко о цветных революциях: обвалить страну больших усилий не надо
24 апреля 2024 11:44

Лукашенко о цветных революциях: обвалить страну больших усилий не надо

Что входит в обязанности помощницы по дому? Рассказала белоруска
24 апреля 2024 11:44

Что входит в обязанности помощницы по дому? Рассказала белоруска

«Живём на 23 этаже». Почему удобно заказывать клининг окон?
24 апреля 2024 11:43

«Живём на 23 этаже». Почему удобно заказывать клининг окон?

Не с кем оставить детей. Когда необходимы услуги няни?
24 апреля 2024 11:42

Не с кем оставить детей. Когда необходимы услуги няни?

«Сегодня состоится настоящий диалог». Какой видят свою роль молодые делегаты ВНС?
24 апреля 2024 11:40

«Сегодня состоится настоящий диалог». Какой видят свою роль молодые делегаты ВНС?

«Колеры Вялікай Перамогі». Союз художников организовал выставку, посвящённую 80-летию освобождения Беларуси
24 апреля 2024 11:39

«Колеры Вялікай Перамогі». Союз художников организовал выставку, посвящённую 80-летию освобождения Беларуси

Это приводит к серьёзным последствиям. Вот какие ошибки часто совершают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями
24 апреля 2024 11:38

Это приводит к серьёзным последствиям. Вот какие ошибки часто совершают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Как создают граффити? Побывали на мастер-классе и узнали
24 апреля 2024 11:35

Как создают граффити? Побывали на мастер-классе и узнали

За слуцкий пояс можно было купить деревню и 300 крестьян. Узнали интересные факты о белорусском бренде
24 апреля 2024 11:33

За слуцкий пояс можно было купить деревню и 300 крестьян. Узнали интересные факты о белорусском бренде

Как составить финансовый план и грамотно распоряжаться деньгами? Эксперты дали несколько советов
24 апреля 2024 11:33

Как составить финансовый план и грамотно распоряжаться деньгами? Эксперты дали несколько советов