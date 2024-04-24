«Уровень доходов растёт». Насколько сегодня популярны услуги помощи по хозяйству?

Комфорт XXI века. Сегодня абсолютно не обязательно быть хорошей хозяйкой – можно вызвать сотрудника клининговой компании, нанять домработницу или заказать еду на дом. Все это облегчает жизнь, что женщин не может не радовать. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Как мы видим, действительно сегодня как-то, может быть, просто общество обленилось или это уровень доходов растет, поэтому мы вправе себе позволять нянь, домработниц? Почему так происходит, Максим?
Максим Казак, помогает девушкам восстанавливать навыки вождения после длительного перерыва:
Я думаю, что уровень дохода растет, люди более становятся современные. Молодежь растет по другим устоям, возможно, с кого-то берут пример. Мне кажется, количество тех услуг, которые сейчас на рынке, добавляется. Это как раз растет от того, что появляется спрос на эти услуги.
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