«Уровень доходов растёт». Насколько сегодня популярны услуги помощи по хозяйству?

Комфорт XXI века. Сегодня абсолютно не обязательно быть хорошей хозяйкой – можно вызвать сотрудника клининговой компании, нанять домработницу или заказать еду на дом. Все это облегчает жизнь, что женщин не может не радовать. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Как мы видим, действительно сегодня как-то, может быть, просто общество обленилось или это уровень доходов растет, поэтому мы вправе себе позволять нянь, домработниц? Почему так происходит, Максим?