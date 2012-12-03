Уроки самообороны для девушек в Минске. Мастер-класс от чемпиона мира по тайскому боксу

Наши постоянные зрители уже немного знают о тайском боксе (или муай-тай) – боевом искусстве Таиланда. В этот раз солист группы «Чук и Гек» Павел Сыроежкин подготовил для «Большого завтрака» сюрприз: он вывел на ринг вместо себя девушку. Сегодня именно она будет осваивать уроки самообороны.

Сергей Иванович, директор бойцовского клуба, чемпион мира по тайскому боксу:

Существует огромный арсенал тайского бокса, много различных ударов, разные варианты. Но я предлагаю для людей, которые только начинают, самый эффективный, самый простой. В принципе, это все эффективно и в реальном бою.

Наша задача – наносить удары быстро, коротко и эффективно, не размахивать. Как это сделать, чтобы не выдать свои намерения? Мы используем законы физики. Каждый удар – это перенос веса тела с ноги на ногу. Что удар коленом, что удар ногой, что удар рукой. Надо ударить коротко. Противник не наблюдает за ногой, а все внимание сосредоточено на руке. Надо сделать незаметное движение левой ногой, перенести вес тела на левую руку. Вторая рука всегда на месте.

Все движения, используемые в тайском боксе, достаточно простые и вполне могут быть освоены представительницами прекрасного пола. Однако расслабиться здесь вам никто не даст. Чтобы добиться положительного результата, придется изрядно попотеть.

Основная проблема начинающих бойцов муай-тай заключается в неправильном дыхательном ритме. Помните: ни в коем случае нельзя задерживать дыхание во время выполнения той или иной техники тайского бокса. Использование контрольного характерного звука «ищщ» во время удара всегда будет служить хорошим напоминанием того, что вы нормально и естественно дышите.

Обязательная растяжка и подготовка тела к боевым нагрузкам делают муай-тай одним из самых привлекательных видов единоборств для женщин. Кроме того, тайский бокс является отличной кардиотренировкой, помогающей избавиться от лишнего веса, дать оптимальную нагрузку сердечной мышце и положительно повлиять на кровообращение, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Конечно, будет лучше, если девушкам придется применять свои навыки исключительно на тренировках. Однако владение приемами муай-тай поможет оказать реальное сопротивление при столкновении в темном переулке с хулиганом.

Сергей Иванович, директор бойцовского клуба, чемпион мира по тайскому боксу:

Я рекомендую не очень подготовленным людям наносить так называемые низкие удары по ногам. В принципе, три хороших удара в одну точку – и бой закончен для вашего противника.

Лоу-кики (удары по ногам) наносятся голенью по сухожилиям. Эти удары будут наиболее эффективны в целях самообороны для представительниц прекрасного пола, так как помогут легко и быстро вывести противника из боя.

Сергей Иванович, директор бойцовского клуба, чемпион мира по тайскому боксу:

Если противником будет мужчина, то, конечно, он физически сильнее тебя. Он будет весить больше. Поэтому тут надо применять законы физики, немного хитрить. Слабое место – шея. Мы всегда пытаемся в тайском боксе захватить шею. Шею захватываем не ладонями, а используя локти, предплечья, виснем на противнике, не отпускаем его.

Вцепившись таким способом в шею противника, девушка, сможет парализовать на некоторое время его действия, и нанести удары коленями по самым уязвимым местам.

Сергей Иванович, директор бойцовского клуба, чемпион мира по тайскому боксу:

Самые простые одиночные удары мы показали, но для того, чтобы это все эффективно воспроизвести в бою, добиться результата, у нас существуют так называемые связки. То есть мы комбинируем удары руками и ногами, и разные «этажи» (низ, верх, ноги, голова, корпус противника). Мы сочетаем все эти удары и получается эффективно. Для того, чтобы ударить ногой, нужно показать рукой. Либо, чтобы произвести атаку руками, нужно сначала противника ударить по ноге. Ударить ногой либо кленом для того, чтобы перевести внимание. То есть идет постоянная игра-обман.

Такая игра-обман – хорошее оружие, которое всегда с собой. Обладая хотя бы базовыми навыками тайского бокса, любая девушка уже сможет отразить некоторые нападения. Разумеется, познакомиться с приемами муай-тай лучше всего в бойцовском клубе. Не стоит сомневаться, ведь придя на тренировку, вы получите не только основы самообороны, но и подтянутое тело, прекрасное самочувствие и, конечно же, уверенность в себе и своих силах.