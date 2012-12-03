Жертва интернет-мошенников: Никогда не отдавайте денег незнакомым людям. Тем более, познакомившись через интернет!

Новости Беларуси. Со скоростью одного клика ограбить банк или взломать целую жизнь. Интернет сегодня лакомый кусок для виртуальных мошенников по всему миру. Беларусь кибератаки, естественно, тоже не обходят стороной. На удочку аферистов ведутся даже получатели электронного спама. Якобы в Африке у вас осталось наследство в 9 миллионов долларов, но чтобы его получить нужно перечислить несколько тысяч долларов. И доверчивые белорусы деньги переводят! Недавно в погоне за женихом-иностранцем жительница Сморгони отправила аферисту 3 тысячи долларов.

Дмитрий - участник одного из самых популярных симуляторов танковых сражений. В онлайн-игре зарегистрировано около 40 миллионов человек по всему миру. Правда бронетехнику у виртуального танкиста недавно угнали. Вместе с аккаунтом. Все дело в том, что улучшить свои игровые позиции можно, докупив для виртуальной машины дополнительное вооружение за реальные деньги. Дмитрий играл уже 2 года, вложил немало средств и добился приличных результатов. Поэтому и стал целью интернет-мошенников, в чьих интересах перепродать успешный аккаунт. В итоге — специальным вирусом взломана электронная почта, украдены пароли к игре. После долгой переписки с компанией доступ к любимым танкам Дмитрию восстановили. Но геймер уверен - попался на удочку из-за своей невнимательности, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Дмитрий Четвертушкин, пострадавший от интернет-мошенничества:

Тут такая ситуация. Когда вы закачиваете этот вирус, он считывает сразу. Главное, нельзя никогда ставить галочку "запомнить пароль". Именно это. Компьютер помещает это в буфер обмена. И вирус это снимает, какой бы сложный пароль не был, отправляет логин и пароль злоумышленнику.

Анна — директор компании по прокату автомобилей. Услуга популярная, особенно у зарубежных бизнесменов, приезжающих в Беларусь. Почти все машины разобрали клиенты, поэтому в планах — покупка новых авто. Но и здесь можно попасться на удочку мошенника. Виртуальный продавец на специализированном сайте предлагает новую иномарку всего за 8 тысяч долларов. Правда, извиняется, что временно уехал заграницу, переписку ведет только по электронной почте, а валюту за авто просит перечислить на банковский счет. Анна продолжает переписку. Но вовремя понимает, что общается не с человеком, а с автоответчиком!

Анна Бунькова, директор компании по прокату автомобилей:

Вовремя остановилась, потому что увидела, что человек на контакт не идет, какие к черту автоответчики могут быть?! Я хочу реально поговорить с человеком и как только начинается банковский счет, сразу все становится ясно. Конечно, к сожалению есть люди, которые попались на эти уловки.

На автомобильную уловку повелся брестчанин Павел. Его мошенники за полдня раскрутили на 1700 долларов. Мужчина получает смс с текстом, якобы именно он стал обладателем приза — дорогого внедорожника. Выигрыш — как результат акции, которую проводили среди пользователей платёжными терминалами. Правда, требовалось перечислить круглую сумму за некий комиссионный сбор. Радость приблизиться к внезапно свалившемуся счастью сыграла свою роль, но... в пользу мошенников.

Павел, жертва интернет-мошенничества:

Конечно, хотелось, как большинству из нас верить в чудо. И я совершил этот денежный перевод по вестерн юнион. Перевод был большой — более 10 млн рублей. После чего на связь они не выходили. Я обратился в Министерство внутренних дел РБ и Российской Федерации. Проводится проверка.

Ирина за улыбкой едва сдерживает слезы. Мечта ее брата о щенке породы Хаски почти осуществилась, если бы ни интернет-мошенники. На сайте Slandо.by нашли объявление: якобы женщина готова отдать собаку в хорошие руки. Правда живет она в Риге и просит оплатить доставку щенка самолетом. Необходимые 200 долларов нашли, отправили на банковский счет. Дальше оказалось, что четвероногому другу требуется прививка от стресса во время перелета — это еще 320 долларов, страховки, разрешения... В итоге - деньги отдолжили у знакомых и родственников, и отправили злоумышленнику почти тысячу долларов, но щенка так и не дождались. Как выяснилось позже, разбогател на белорусской мечте африканский аферист.

Ирина, жертва интернет-мошенничества:

Мы не обратились в милицию, потому что деньги в Камерун ушли, и мы решили, что вряд ли это сможет нам чем-то помочь. Наверное, не каждый может признаться, что он страшно попал.

То что милиция в таких случаях беспомощна — заблуждение. Расследованием виртуальных преступлений занимается специальное «Управление К». Здесь борются с кибермошенниками. Преступления против информационной безопасности — их дело. Здесь берутся и за громкие дела - вычислят тех, кто ворует деньги с банковских карточек, и за мелкие, но самые популярные —например, взлом аккаунтов в соцсетях.

Олег Слепченко, заместитель начальника отдела управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД РБ:

Если взломана ваша страница, аккаунт соцсети, надо зафиксировать, сделать скриншот. Без фиксации раскрыть преступление практически невозможно. Второй фактор. Как правило, наши пользователи участвуют в российских и других зарубежных соцсетях. И чтобы получить информацию, нужно обращаться к зарубежным коллегам. Самый яркий пример этого года, когда целая группа белорусских пользователей подверглась мошенническим действиям в Одноклассниках. Это российская сеть. Мы, естественно, обращались к российским коллегам.

Оплачивая услугу в соцсети, владелец аккаунта и не подозревал, что со счета мобильного телефона отправляет деньги прямо мошеннику. В итоге 60 человек потеряли 24 миллиона рублей.

Изобретательные белорусские хакеры похищали средства с банковских карточек иностранцев. При помощи компьютерных технологий покупали за их счет дорогие турпутевки. Вычислили аферистов, когда те за 50 тысяч евро арендовали целый остров в Малайзии.

Осторожным нужно быть и с пожертвованиями. Нередко, мошенники наживаются, собирая средства, например, на лечение детей.

Олег Слепченко, заместитель начальника отдела управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД РБ:

Был такой уником в начале 2000. Парень 12-13 лет было. Он подстроился под случай с террором в Нью-Йорке, создал в интернете ресурс типа «сбор средств в фонд жертв 11 сентября». Немало собрал. Вовремя его мы его остановили.

Совсем недавно 25-летний белорусский хакер придумал вирус, блокирующий компьютер. Пользователь видит такую картинку. Якобы МВД Беларуси требует штраф, пока он не будет оплачен, включить компьютер не удастся. В итоге, нужную сумму внесли 2 тысячи человек! Мошенник уже под следствием.

Игорь Пармон, ведущий специалист управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД РБ:

Получить несанкционированный доступ к сайту можно от 5 минут и больше. Там не так все сложно.

Игорь Пармон милиционер в четвертом поколении. Тоже работает в Управлении "К". Занимается самыми громкими делами. Сумел вычислить преступную группировку, за которой охотились по всему миру. Виртуальные преступники распространяли детскую порнографию. Найти заветный сервер, где собиралась вся информация и деньги за просмотр роликов, не удалось даже ФБР. А Игорь Олегович смог.

Игорь Пармон, ведущий специалист управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД РБ:

Благодаря полученной МВД РБ информации под эгидой Интерпола была проведена операция. По подсчетам Европола, эта операция привела к снижению в 8 раз количества сайтов с детской порнографией в мире!

Антивирусными программами здесь не пользуются принципиально. Этим людям интересно выловить заражающий элемент и найти противоядие до того, как им воспользуются мошенники.

Сегодня 7 из 10 белорусов — пользователи всемирной паутины. Если пять лет назад активными юзерами интернет были около 3 миллионов человек, сегодня без малого 7 миллионов. Поэтому и вычислить виртуальных преступников не так-то просто. Как говориться, мы его не видим, а он есть! А вот составить портрет белорусского хакера несложно. Это парень в возрасте от 25 до 37 лет. Как правило столичный житель с техническим образованием, и чаще всего холостяк. Но это не случай завидного жениха с приличным заработком. Например, за «кардинг» (хищение средств с банковских карточек) грозит 15 лет лишения свободы. За распространение детской порнографии виртуальный преступник проведет за решеткой 13 лет.

И если от интернет-мошенников спастись можно бдительностью, то как обезопасить свой домашний компьютер от вирусной эпидемии? Никак, объясняют в компании по разработке антивирусных программ, ведь каждые 15 секунд в мире появляется новый вирус! Небольшая белорусская фирма из 40-ка айтишников не так давно спасла от кибератаки атомную станцию в Иране. Именно специалисты из Минска первыми обнаружили вирус, нацеленный на то, чтобы парализовать работу центрифуг для обогащения урана Бушерской АЭС. В компании Microsoft — поставщике программного обеспечения, в такую находку сразу не поверили. Но когда кибератака стала реальной угрозой, пробелы в операционной системе все-таки устранили.

Вирусный аналитик Александр объясняет: чтобы обезопасить домашний компьютер, антивируса мало. Постоянно обновлять нужно и операционную систему.

Александр Изотов, вирусный аналитик компании по разработке антивирусного обеспечения:

Можно представить эту систему в виде дома. Если в качестве стен дома - ОС, а в качестве крыши — антивирус, то получается, если у нас будет хороший обновленный антивирус, но будут дырявые стены, если вы не обновляли ОС очень давно, то такая конструкция не спасет вас от дождя. Чтобы полностью защититься, нужно в комплексе обновлять как ОС, так и антивирус.

Тем не менее, от киберпреступлений в Беларуси ежегодно страдают тысячи человек. Не все в этом готовы признаться, но герои сюжета уверены — это как раз тот случай, когда учиться стоит на чужих ошибках.

Ирина, жертва интернет-мошенничества:

Никогда не отдавайте денег незнакомым людям. Тем более познакомившись посредством интернет. При встрече. Вот товар, вот деньги мои. А с закрытыми глазами можно только целоваться!