«Хорошая возможность снять стресс». Тренер объяснил, почему бокс полезен для девушек

Добро пожаловать в бойцовский женский клуб. Даже хрупкая девушка способна дать отпор обидчику. Это вы сможете обрести, занимаясь боксом.

Артем Савич, тренер по боксу: Это и хорошая возможность снять стресс после длительного рабочего дня, и возможность прийти и побить грушу, пообщаться в неформальной обстановке. Задействованы все группы мышц. Это и мышцы рук, плечевого пояса, пресса, поскольку задания разнообразные. Задания нацелены на все тело полностью.

Тренировки при правильном питании дают свои результаты. Оживить мышцы и отправить в нокаут лишние килограммы можно одним махом. Полуторачасовая тренировка начинается с разогрева мышц.

Артем Савич:

Выбрасываете перед собой руки, бьем не в сторону, а перед собой. Приходят девушки, которые занятия физкультурой прогуливали, в университете занятия прогуливали, пошли на работу, пришло осознание, что без спорта жизнь не та, нужно чем-то заниматься. Приходят почему-то сразу сюда.

Приступаем к интенсиву. При полной амуниции. Вот теперь придется попотеть. Активные нагрузки благоприятны для дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Но таким неподготовленным барышням, как мы, с непривычки будет непросто.