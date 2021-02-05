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«Хорошая возможность снять стресс». Тренер объяснил, почему бокс полезен для девушек

05 февраля 2021 10:01
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Добро пожаловать в бойцовский женский клуб. Даже хрупкая девушка способна дать отпор обидчику. Это вы сможете обрести, занимаясь боксом.

«Хорошая возможность снять стресс». Тренер объяснил, почему бокс полезен для девушек-1

Артем Савич, тренер по боксу:
Это и хорошая возможность снять стресс после длительного рабочего дня, и возможность прийти и побить грушу, пообщаться в неформальной обстановке. Задействованы все группы мышц. Это и мышцы рук, плечевого пояса, пресса, поскольку задания разнообразные. Задания нацелены на все тело полностью.

«Хорошая возможность снять стресс». Тренер объяснил, почему бокс полезен для девушек-4

Тренировки при правильном питании дают свои результаты. Оживить мышцы и отправить в нокаут лишние килограммы можно одним махом. Полуторачасовая тренировка начинается с разогрева мышц.

Артем Савич:
Выбрасываете перед собой руки, бьем не в сторону, а перед собой. Приходят девушки, которые занятия физкультурой прогуливали, в университете занятия прогуливали, пошли на работу, пришло осознание, что без спорта жизнь не та, нужно чем-то заниматься. Приходят почему-то сразу сюда.

Приступаем к интенсиву. При полной амуниции. Вот теперь придется попотеть. Активные нагрузки благоприятны для дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Но таким неподготовленным барышням, как мы, с непривычки будет непросто.

«Хорошая возможность снять стресс». Тренер объяснил, почему бокс полезен для девушек-7

Артем Савич:
Вы сейчас легко бежите, выбрасываете удары перед собой. Ваша задача – ускориться, максимально быстро, максимально жестко начинать бить.

«Хорошая возможность снять стресс». Тренер объяснил, почему бокс полезен для девушек-10

Месяцы тренировок и вы абсолютно другой человек. Почувствуете сами. И это заметят другие.

Артем Савич:
Конечно, победила дружба.

«Хорошая возможность снять стресс». Тренер объяснил, почему бокс полезен для девушек-13

Занимайтесь спортом. И будьте в тонусе. 

# Женский бокс # калейдоскоп # Артем Савич # Мария Кронда # Вероника Макаревич

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