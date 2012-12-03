Музей эволюции энергообеспечения создали в Марьиной Горке

Новости Беларуси. Первый в области музей эволюции энергообеспечения создали в Марьиногорской гимназии. Больше ста экспонатов рассказывают про развитие энергоотрасли со времен первых поселений на территории Беларуси и до наших дней. Как появилась первая паровая машины и первая электростанция – экспозиция имеет не только теаретическое, но и практическое значение. Школьников учат бережливот относиться к энергии, а также развивают у детей тегу к знаниям и интерес к науке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Алена Века, преподаватель физики Марьиногорской гимназии:

Детям изначально было интересно посмотреть на экспонаты древности, лучше один раз увидеть, чем стоо раз услышать. Вот эти керасиновые лампы, дети далеки наши от этого, они уже этого не помнят, не видят, не знают. Даже конкретные практические шаги по использованию новой техники энергосберегающей, дети такого не знают, им приходится рассказывать. Дети пользуются знаниями, которые мы им тут даем.