Компьютерный клуб и кружок по изучению иностранных языков для людей с ограниченными возможностями откроется в Минске

Новости Беларуси. Международный день инвалидов 3 декабря на планете. Уже два десятка лет во многих странах мира в этот день проходят различные мероприятия. Беларусь – не исключение. Благотворительные акции запланированы во всех регионах страны. Например, в центрах соцобслуживания населения собирают средств для помощи людям с ограниченными возможностями. Проходят спортивные праздники, турниры, фестивали для семей с детьми-инвалидами. А в отделения дневного пребывания придут юристы и психологи.

В этом году в республике расширен перечень услуг для инвалидов. Среди нововведений – санаторий на дому.

Новый проект уже реализуют в двух столичных микрорайонах. Так, для нуждающихся на дом по графику будут приезжать врачи узкой специализации: реабилитологи и физиотерапевты. А инвалидов и пожилых людей, проживающих в Ленинском районе, будут отвозить на профилактические процедуры в поликлиники.

3 декабря же в столице для людей с ограниченными возможностями откроется компьютерный клуб и кружок по изучению иностранных языков. Продолжается работа по обустройству безбарьерной среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Сегодня уже установлено 18 подъемных устройств по месту жительства инвалидов колясочников и более 70 пандусов по месту жительства. В городе боле 17 пешеходных переходов оборудованы подъемными устройствами и наклонными платформами. Будет введено еще дополнительно 10 подземных пешеходных переходов, на которых будет оборудовано 20 подъемных платформ. Уже более 60% городского транспорта является низкозольным и соответствует требованиям.