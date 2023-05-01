«Урбан-фест» – это круто, а субботник на реке Свислочь – это плохо». Надо ли менять подачу нашим праздникам?

Новости Беларуси. Почему первомайский праздник как никогда актуален сегодня, где дисциплина и добросовестность скрепы? Какие сакральные красные даты появляются в Беларуси и как относимся к традиционным поводам? В чем заключаются идеологические тренды? У единственного в Беларуси ток-шоу, которое вещает в прямом эфире, нет выходных, потому 1 мая в 18.30 на площадке проекта «По существу» гости и ведущие обсудят празднично-будничную тему!

Алена Сырова, СТВ:

Я приведу пример. У нас есть молодой праздник – 17 Сентября. Мы очень много говорим о том, что это праздник, который, я больше чем уверена, через некоторое время станет в один ряд с 9 Мая, 3 Июля и будет у нас 17 Сентября. Потому что оценить и осознать, что мы наконец стали такими едиными, какие есть сегодня, нам еще предстоит. Два сезона нашей программы, два года мы говорим все время, чем он запомнится и чем он запомнился. В прошлом году был прекрасный концерт на «Минск-Арене». Вроде как попиарили 17 Сентября, вроде как и в школах детишкам стали рассказывать. Прекрасный концерт, но критики было сколько. Сложилось впечатление, что праздник только для 15 тысяч людей, которые были на «Минск-Арене». То есть в регионах как такового праздника не заметили. Я понимаю, что, наверное, для идеологии это очень сложная задача. По сути, как бы новый праздник с понятным смыслом, но его оформить, упаковать и презентовать.

Денис Езерский, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома:

Я начну с того, что не соглашусь, что взяли сценарий старый. Поверьте, никто не берет старый сценарий, сдувает пыль, реализовывает и давайте посмотрим, что из этого получится. Мы с вами, даже возвращаясь к 1 Мая, ведь посмотрите, на что обратил внимание коллега в Гродно. И это по всей стране. Да, у нас нет демонстраций, которые были в советский период времени. Но какие-то интересные, важные моменты мы оставили. И насыщаем их другими. Алена Сырова:

Какие? Денис Езерский:

Оставили то же занесение на доску почета. Кажется, нюанс, но ведь у нас, например, вчера более тысячи человек на площади возле доски почета. Трудовые коллективы во главе со своими руководителями, принимали поздравления, похвалы. Их отмечали. Я уверен, что все это закончилось хорошей маевкой на предприятии. У них у всех по итогам этого мероприятия останутся хорошие впечатления, потому что по итогам занесения на доску почета коллектив, конечно же, премируется. То есть каждая семья, которая была причастна к этому хорошему дню, у нее будут прекрасные впечатления.

Кирилл Казаков, СТВ:

Работник месяца даже в «Макдональдсе» есть. Это логичная корпоративная история. Алена Сырова:

У меня вопрос: это раз в год так происходит, именно к 1 Мая? Денис Езерский:

Конечно, на доску почета заносятся один раз в год. И сегодня мы уже пришли к тому, что это праздник, если мы говорим о Первомае, человека труда. И он свою задачу выполняет. Возвращаясь к вопросу о том, сложно ли наполнять 17 Сентября. Знаете, все зависит от нас с вами. Не только от идеологов, но и от вас, журналистов, системы образования, работников культуры. Которые фактически будут создавать этот маркетинг, о котором мы говорим сегодня, вспоминая Хэллоуин или День святого Валентина. Вот если мы с вами как можно больше интересных фишек… Алена Сырова:

Вы меня, конечно, извините, просто вторую программу подряд такой камень в адрес журналистов. Я хочу сказать о том, что маркетинг, к сожалению или к счастью, мы не напечатаем эти ленточки, не сделаем какие-то определенные символы. Информационно поддержим.