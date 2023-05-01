Почему роль профсоюзов возросла? Рассказали Дмитрий Швайба и Денис Езерский
Новости Беларуси. Почему первомайский праздник как никогда актуален сегодня, где дисциплина и добросовестность скрепы? Какие сакральные красные даты появляются в Беларуси и как относимся к традиционным поводам? В чем заключаются идеологические тренды? У единственного в Беларуси ток-шоу, которое вещает в прямом эфире, нет выходных, потому 1 мая в 18.30 на площадке проекта «По существу» гости и ведущие обсудят празднично-будничную тему!
Кирилл Казаков, СТВ:
В Беларуси профсоюзы не провокаторы, а медиаторы. То есть договариваются и помогают.
Алена Сырова, СТВ:
Сейчас профсоюзы очень сильно набрали вес и доверие у общества, потому что был определенный период, когда с определенным скепсисом относились к профсоюзам: что там профсоюзы – сборы, членские взносы сдаю, а для чего, не понимаю. Прошло время, и как-то незаметно люди стали интересоваться профсоюзами, говорить, что реально делают и реально доверяют. За счет чего?
Дмитрий Швайба, председатель Минской областной организации Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности:
Насколько сложно авторитет заработать, настолько легко его потерять. Спокойный, при этом профессиональный подход к работе с законодательными актами, которые практически не видны, рядовым членам профсоюзов дает свой отклик. И работники реально ощущают социальные послабления в свой адрес. Я не хочу углубляться в тему нетрадиционных форм занятости, где стирается граница между работой и отдыхом, что ведет неукоснительно к депрессиям работников.
Кирилл Казаков:
Как обычным ремесленникам или самозанятым вступить в профсоюз.
Дмитрий Швайба:
Немало обсуждений на эту тему. Огромный пласт работы, который ложится на плечи профсоюзов, Федерация профсоюзов весьма достойно справляется с этой работой, при этом ряд отраслевых профсоюзов находится в авангарде этого движения. Именно поэтому мы сегодня на торжественном митинге, который собрал 20 тысяч трудящихся из всего Минска… Отмечались коллективы нефтехимического комплекса, горноперерабатывающей промышленности, которым сегодня нелегко.
Кирилл Казаков:
Так все-таки сегодня в Минске митинг был?
Дмитрий Швайба:
И неплохой.
Денис Езерский, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома:
Мне кажется, еще успех профсоюзов в том, что они наконец-то начали выходить в медийную плоскость. Они стали больше говорить о том, что делают. Когда люди начинают слышать все, что было перечислено, они понимают, куда же уходят наши взносы. Когда они видят реальную защиту, здравницы, они понимают, как этим можно воспользоваться, видят мероприятия, которые сегодня инициируются профсоюзами, они по-другому смотрят.
Читайте также:
«Никто не будет повторять дважды». Как отреагировали местные власти на выступление Лукашенко в Гомеле?
«Приходишь в кафе – все в сердечках». Каким праздником нужно заменить День святого Валентина?
«Вытокi» – это спортивные «Дожинки». Почему фестиваль от НОК стал популярным?