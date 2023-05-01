Почему роль профсоюзов возросла? Рассказали Дмитрий Швайба и Денис Езерский

Новости Беларуси. Почему первомайский праздник как никогда актуален сегодня, где дисциплина и добросовестность скрепы? Какие сакральные красные даты появляются в Беларуси и как относимся к традиционным поводам? В чем заключаются идеологические тренды? У единственного в Беларуси ток-шоу, которое вещает в прямом эфире, нет выходных, потому 1 мая в 18.30 на площадке проекта «По существу» гости и ведущие обсудят празднично-будничную тему!

Кирилл Казаков, СТВ:

В Беларуси профсоюзы не провокаторы, а медиаторы. То есть договариваются и помогают.

Алена Сырова, СТВ:

Сейчас профсоюзы очень сильно набрали вес и доверие у общества, потому что был определенный период, когда с определенным скепсисом относились к профсоюзам: что там профсоюзы – сборы, членские взносы сдаю, а для чего, не понимаю. Прошло время, и как-то незаметно люди стали интересоваться профсоюзами, говорить, что реально делают и реально доверяют. За счет чего?