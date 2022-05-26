Реальное течение и новые элементы для остроты. Брестские десантники на БТРах форсировали Мухавец

НАТО продолжает концентрировать силы на западном направлении. Беларусь противопоставляет принцип «держать порох сухим». В Бресте 26 мая прошло комплексное тактическое занятие в рамках боевой подготовки. Брестские десантники преодолели водную преграду, реку Мухавец, и выполнили ряд тактических задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше десятка боевых машин совершили марш-бросок. Оперативное реагирование и оттачивание особых боевых навыков личного состава – часть подготовки сил специальных операций. Кристина Протосовицкая – подробнее.

Глубина реки Мухавец на отдельных участках достигает 15 метров. Чтобы идти уверенно на воде, накануне военнослужащие отрабатывали действия на учебном вододроме – небольшой водоем в части, где техника совершает свои первые заплывы. Движение батальонно-тактической группы – по диагонали. Протяженность маршрута превышает километр.

Антон, военнослужащий Вооруженных Сил:

Отработав данные навыки до автоматизма, сюда выходили уже уверенно и в технике, и в действиях водителя. Естественно, препятствие водное, которое мы сегодня преодолевали, достаточно серьезное. И течение, и ширина от берега до берега, где мы преодолевали непосредственно эту водную преграду.

В составе экипажа боевой машины БТР-80 командир, водитель и наводчик. Прежде военнослужащие уже преодолевали Мухавец, но на других спокойных отрезках. Особенность этого маневра в так называемой живой воде – с реальным течением и курсом. Для остроты добавляют новые элементы – проход вдоль течения, по нему и переброска с одного берега на другой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Бронетранспортеры успешно профорсировали реку Мухавец. В этом году операция получила абсолютно новый сценарий в городских условиях. Это еще раз подтверждает высокое мастерство брестских десантников.

Согласно плану подготовки соединения, действия отрабатываются в городских условиях в составе батальона. Затем по легенде захват плацдарма с выгодных рубежей и дальнейшее выполнение боевых задач.

Сергей Суховило, руководитель занятия батальонно-тактической группы:

Данный вопрос отработан. Сложностей он не вызывает. Личный состав подготовлен. Работали в условиях, максимально приближенных к боевым. Никаких трудностей не возникло. Все получилось. Личный состав обучен, проблемных вопросов нет.