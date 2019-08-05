Управление делами Президента Беларуси отмечает 25-летие со дня образования

Новости Беларуси. Управление делами Президента Беларуси отмечает юбилей в четверть века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Управление делами Президента Беларуси отмечает юбилей в четверть века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С момента создания ведомство прошло путь от небольшого подразделения до крупного государственного органа. В его структуру включены более 100 организаций, в сферу деятельности которых входят самые разные направления: от оздоровления населения до сохранения природы.
Поздравление с 25-летием образования коллективу направил глава государства. Александр Лукашенко отметил результаты работы сотрудников в сферах строительства, гостиничного хозяйства, АПК, торговли и транспорта.
Александр Лукашенко выразил уверенность, что сложившиеся традиции помогут коллективу и впредь эффективно трудиться на благо Беларуси.