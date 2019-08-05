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Управление делами Президента Беларуси отмечает 25-летие со дня образования

05 августа 2019 12:19
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Новости Беларуси. Управление делами Президента Беларуси отмечает юбилей в четверть века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Управление делами Президента Беларуси отмечает 25-летие со дня образования -1

С момента создания ведомство прошло путь от небольшого подразделения до крупного государственного органа. В его структуру включены более 100 организаций, в сферу деятельности которых входят самые разные направления: от оздоровления населения до сохранения природы.

Поздравление с 25-летием образования коллективу направил глава государства. Александр Лукашенко отметил результаты работы сотрудников в сферах строительства, гостиничного хозяйства, АПК, торговли и транспорта.

Управление делами Президента Беларуси отмечает 25-летие со дня образования -4

Управление делами Президента Беларуси отмечает 25-летие со дня образования -6

Александр Лукашенко выразил уверенность, что сложившиеся традиции помогут коллективу и впредь эффективно трудиться на благо Беларуси.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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