Управление делами Президента Беларуси отмечает 25-летие со дня образования

Новости Беларуси. Управление делами Президента Беларуси отмечает юбилей в четверть века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С момента создания ведомство прошло путь от небольшого подразделения до крупного государственного органа. В его структуру включены более 100 организаций, в сферу деятельности которых входят самые разные направления: от оздоровления населения до сохранения природы.

Поздравление с 25-летием образования коллективу направил глава государства. Александр Лукашенко отметил результаты работы сотрудников в сферах строительства, гостиничного хозяйства, АПК, торговли и транспорта.