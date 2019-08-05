Пенсионерка заплатила 250 рублей за ремонт телевизора, а его не починили

Неприятной неожиданностью для пенсионерки Людмилы Леосевич стала поломка любимого телевизора. Он стал сильно нагреваться. Чтобы решить проблему, женщина обратилась в ремонтную мастерскую. Людмила заплатила за реанимацию техники 250 рублей и стала с нетерпением дожидаться её возвращения.

Людмила Леосевич:

Я его включаю с радостью такой, а он как грелся, так и греется. Более того, стало хуже. Очень хитро всё сделано. Курьер привозит. Ему уже некогда, конец рабочего дня. Естественно, всё это не проверяется. Он бросает телевизор, я ему подмахнула эту бумажку, что он мне его отдал и всё. Он укатил.

Разочарованная женщина стала звонить специалистам и требовать повторного ремонта. Телевизор снова забрали и вернули через 3 дня. Но электроника по-прежнему не работала. Людмила Леосевич:

«У нас он не греется», – они мне говорят. Я говорю: «Пришлите курьера, заберите вместе со мной и тогда проверим при мне: греется он или не греется». «Вам надо, Вы и везите». Устав от обещаний, женщина вместе с дочерью поехала в мастерскую. Но ответить на вопрос, почему телевизор по-прежнему больше напоминает батарею, ей так никто и не смог.

Ольга Негулеско:

Когда мы подходили к этой конторе – совершенно отсутствуют какие-либо вывески. Невозможно понять, туда ли мы пришли. После неоднократных стуков и звонков мы встретили администраторов. Ребята как ребята, вежливые, но по существу на вопросы, касаемо поломки, никто ничего конкретно не отвечал. Обиженная Людмила оставила гневную запись в книге жалоб и предложений. Но и по сей день никто не ответил.

Дарина Гулюта, заместитель председателя правления ОО «Городское общество защиты потребителей»:

Если не дали ответ на книгу замечаний и предложений, потребитель имеет право обратиться с жалобой в налоговую инспекцию. Ненаправление ответа в течение 15 дней с момента написания обращения влечёт наложение административного взыскания. Чтобы разобраться в ситуации, съёмочная группа СТВ также направляется в мастерскую. По словам сотрудников, во время ремонта выяснилось, что у телевизора перегорели светодиоды, и специалисты исправили и этот дефект, не взяв у женщины ни копейки дополнительно.

Евгений, администратор:

Он продолжал греться, потому что у вас выгорели светодиоды. Женщина:

Почему вы сразу не определили? Евгений:

Потому что они не были выгоревшие сразу.

Людмила Леосевич:

Как? Он у вас три недели стоял. Ваши действия или бездействие не привели к нормальной работе телевизора. Он по-прежнему был в том же состоянии, в котором я его отдала. Либо вы ничего не делали, либо вы ошиблись. Я не обязана платить за ваши ошибки. Евгений:

Вы понимаете, что она ни на какой экспертизе сейчас ничего не докажет. Внезапно на глазах у изумленной съёмочной группы и хозяйки телевизора администратор мастерской попытался сделать новую запись в уже отданном акте выполненных работ. Но владелица неисправной техники мгновенно успевает пресечь эту попытку.

Людмила Леосевич:

Мне ещё надо будет в суд это нести. По словам специалистов, выяснить, были ли добросовестно проведены ремонтные работы, сейчас можно только в суде. Но в документах, переданных пенсионеркой для оценки, опытный юрист нашла сразу несколько серьёзных нарушений.