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Пенсионерка заплатила 250 рублей за ремонт телевизора, а его не починили

05 августа 2019 11:45
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Неприятной неожиданностью для пенсионерки Людмилы Леосевич стала поломка любимого телевизора. Он стал сильно нагреваться. Чтобы решить проблему, женщина обратилась в ремонтную мастерскую. Людмила заплатила за реанимацию техники 250 рублей и стала с нетерпением дожидаться её возвращения.

Пенсионерка заплатила 250 рублей за ремонт телевизора, а его не починили-1

Людмила Леосевич:
Я его включаю с радостью такой, а он как грелся, так и греется. Более того, стало хуже. Очень хитро всё сделано.

Курьер привозит. Ему уже некогда, конец рабочего дня. Естественно, всё это не проверяется. Он бросает телевизор, я ему подмахнула эту бумажку, что он мне его отдал и всё. Он укатил.

Пенсионерка заплатила 250 рублей за ремонт телевизора, а его не починили-4

Разочарованная женщина стала звонить специалистам и требовать повторного ремонта. Телевизор снова забрали и вернули через 3 дня. Но электроника по-прежнему не работала. 

Людмила Леосевич:
«У нас он не греется», – они мне говорят. Я говорю: «Пришлите курьера, заберите вместе со мной и тогда проверим при мне: греется он или не греется». «Вам надо, Вы и везите».

Устав от обещаний, женщина вместе с дочерью поехала в мастерскую.  Но ответить на вопрос, почему телевизор по-прежнему больше напоминает батарею, ей так никто и не смог.

Пенсионерка заплатила 250 рублей за ремонт телевизора, а его не починили-7

Ольга Негулеско:
Когда мы подходили к этой конторе – совершенно отсутствуют какие-либо вывески. Невозможно понять, туда ли мы пришли. После неоднократных стуков и звонков мы встретили администраторов. Ребята как ребята, вежливые, но по существу на вопросы, касаемо поломки, никто ничего конкретно не отвечал.

 Обиженная Людмила оставила гневную запись в книге жалоб и предложений. Но и по сей день никто не ответил.

Пенсионерка заплатила 250 рублей за ремонт телевизора, а его не починили-10

Дарина Гулюта, заместитель председателя правления ОО «Городское общество защиты потребителей»:
Если не дали ответ на книгу замечаний и предложений, потребитель имеет право обратиться с жалобой в налоговую инспекцию. Ненаправление ответа в течение 15 дней с момента написания обращения влечёт наложение административного взыскания.

Чтобы разобраться в ситуации, съёмочная группа СТВ также направляется в мастерскую. По словам сотрудников,  во время ремонта выяснилось, что у телевизора перегорели светодиоды, и специалисты исправили и этот дефект, не взяв у женщины ни копейки дополнительно.

Пенсионерка заплатила 250 рублей за ремонт телевизора, а его не починили-13

Евгений, администратор:
Он продолжал греться, потому что у вас выгорели светодиоды.

Женщина:           
Почему вы сразу не определили?

Евгений:
Потому что они не были выгоревшие сразу.

Пенсионерка заплатила 250 рублей за ремонт телевизора, а его не починили-16

Людмила Леосевич:
Как? Он у вас три недели стоял. Ваши действия или бездействие не привели к нормальной работе телевизора. Он по-прежнему был в том же состоянии, в котором я его отдала. Либо вы ничего не делали, либо вы ошиблись. Я не обязана платить за ваши ошибки.

Евгений:
Вы понимаете, что она ни на какой экспертизе сейчас ничего не докажет.

Внезапно на глазах у изумленной съёмочной группы и хозяйки телевизора администратор мастерской попытался сделать новую запись в уже отданном акте выполненных работ. Но владелица неисправной техники мгновенно успевает пресечь эту попытку.

Пенсионерка заплатила 250 рублей за ремонт телевизора, а его не починили-19

Людмила Леосевич:
Мне ещё надо будет в суд это нести.

По словам специалистов, выяснить, были ли добросовестно проведены ремонтные работы, сейчас можно только в суде. Но в документах, переданных пенсионеркой для оценки, опытный юрист нашла сразу несколько серьёзных нарушений.

Пенсионерка заплатила 250 рублей за ремонт телевизора, а его не починили-22

Дарина Гулюта: 
Организация приняла на себя обязательства произвести диагностику данного товара. Однако из документов нигде не видно, что было выявлено в результате диагностики. Непонятно, какие работы должна была выполнять эта организация. Можно говорить о том, что либо диагностика была выполнена некачественно, либо работы были выполнены не в полном объёме.

Чтобы окончательно разобраться в ситуации, Людмила решила отправить злополучный телевизор на независимую экспертизу. Чем закончится эта история – узнаем уже скоро. Мы будем следить за развитием событий!

# Защита прав потребителей # общество # Людмила Леосевич # Ольга Негулеско # Дарина Гулюта

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