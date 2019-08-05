Общежитие при поступлении: какие ещё поощрения ждут тех, кто отслужит в армии

Первого августа в Беларуси стартовала призывная кампания. Она началась еще по «старым правилам», однако уже 9 августа вступит в силу «закон об отсрочках», главное новшество которого – однократное предоставление отсрочек на обучение.
Первого августа в Беларуси стартовала призывная кампания. Она началась еще по «старым правилам», однако уже 9 августа вступит в силу «закон об отсрочках», главное новшество которого – однократное предоставление отсрочек на обучение.
Какое ждет поощрение за отличную службу? Какие граждане будут призваны на срочную службу, согласно новому закону? Узнаете, посмотрев видеоматериал.