Прямой эфир

Общежитие при поступлении: какие ещё поощрения ждут тех, кто отслужит в армии

05 августа 2019 10:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Первого августа в Беларуси стартовала призывная кампания. Она началась еще по «старым правилам», однако уже 9 августа вступит в силу «закон об отсрочках», главное новшество которого – однократное предоставление отсрочек на обучение.

Общежитие при поступлении: какие ещё поощрения ждут тех, кто отслужит в армии-1

Какое ждет поощрение за отличную службу? Какие граждане будут призваны на срочную службу, согласно новому закону? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Армия Беларуси # общество # Владимир Порхомцев # Ян Петровский # Фотофакт # Белорусская армия

Другие новости рубрики

Все новости
Учим иностранный легко и весело. 10 лайфхаков
05 августа 2019 10:24

Учим иностранный легко и весело. 10 лайфхаков

Цвет настроения – разный. В Минске прошёл фестиваль ColorFest
05 августа 2019 08:44

Цвет настроения – разный. В Минске прошёл фестиваль ColorFest

Не допустить превращения в болото. Могилевчане спасают затоки Днепра
05 августа 2019 08:14

Не допустить превращения в болото. Могилевчане спасают затоки Днепра