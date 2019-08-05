Учим иностранный легко и весело. 10 лайфхаков

Как сделать шаг навстречу необъятному миру и узнать больше о жизни и культуре других стран? Учите иностранный язык.

Как уверяют опытные преподаватели, скучные учебники и килограммовые энциклопедии – прошлый век. Долгие и нудные часы за партой замените на простой и увлекательный метод погружения. Общайтесь с носителем языка: найдите друга по переписке.

Второе условие успешного обучения – изучение не только новых слов и грамматики, но и культуры страны, например, вместе с любимыми фильмами и песнями.

Елизавета Сакова, преподаватель иностранных языков:

Слов очень много и как их всех связать во что-то единое, целое – вот это основная проблема. Поэтому самое первое, что я предложила бы – метод ассоциации. Берем слово – лужа, и представляем, что какой-то человек шел и упал лицом в лужу, я гарантирую, что вы до конца своих дней не забудете, что лужа – это puddle.

Сделайте такие киносеансы привычкой, хотя бы два раза в неделю посвящайте время просмотрам любимой картины в оригинале. Дополнительно займитесь чтением зарубежной литературы и переведите систему мобильного на иностранный язык. Если на слух запоминать новые слова тяжело, воспользуйтесь методом визуализации.