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Учим иностранный легко и весело. 10 лайфхаков

05 августа 2019 10:24
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Как сделать шаг навстречу необъятному миру и узнать больше о жизни и культуре других стран? Учите иностранный язык.

Учим иностранный легко и весело. 10 лайфхаков -1

Как уверяют опытные преподаватели, скучные учебники и килограммовые энциклопедии – прошлый век. Долгие и нудные часы за партой замените на простой и увлекательный метод погружения. Общайтесь с носителем языка: найдите друга по переписке.

Учим иностранный легко и весело. 10 лайфхаков -4

Второе условие успешного обучения – изучение не только новых слов и грамматики, но и культуры страны, например, вместе с любимыми фильмами и песнями.

Учим иностранный легко и весело. 10 лайфхаков -7

Елизавета Сакова, преподаватель иностранных языков:
Слов очень много и как их всех связать во что-то единое, целое вот это основная проблема. Поэтому самое первое, что я предложила бы метод ассоциации. Берем слово лужа, и представляем, что какой-то человек шел и упал лицом в лужу, я гарантирую, что вы до конца своих дней не забудете, что лужа это puddle.

Сделайте такие киносеансы привычкой, хотя бы два раза в неделю посвящайте время просмотрам любимой картины в оригинале. Дополнительно займитесь чтением зарубежной литературы и переведите систему мобильного на иностранный язык. Если на слух запоминать новые слова тяжело, воспользуйтесь методом визуализации.

Учим иностранный легко и весело. 10 лайфхаков -10

Елизавета Сакова:
Например, парта desk. Сами себе написали на стикере, можно еще нарисовать что-то прикольное и прикрепили к парте или к столу.

Учим иностранный легко и весело. 10 лайфхаков -13

Все поклонники головоломок – ликуйте! Для того, чтобы обогатить свой словарный запас, как можно чаще решайте кроссворды на иностранном языке. Пусть любимое хобби приносит не только удовольствие, но и пользу.

Учим иностранный легко и весело. 10 лайфхаков -16

Вероника Макаревич, СТВ:
Как правило, запомнить новое легче всего с помощью игры. С детьми поиграйте в виселицу, с друзьями, например, попробуйте «Элиас», где на время нужно объяснить собеседнику то или иное слово.

Учим иностранный легко и весело. 10 лайфхаков -19

Прекрасная альтернатива шарадам – игра с кубиками. Бросьте их на стол, разложите в рандомном порядке и вуаля, задание готово. По нарисованным на кубиках картинкам расскажите увлекательную историю.

Учим иностранный легко и весело. 10 лайфхаков -22

Кубиков много не бывает. Учите иностранный язык в паре с другом. Еще одна игра с мини-подушечками помогает разговорить своего собеседника. Кто поймает цветной квадрат, тот и отвечает на заданный вопрос.

Учим иностранный легко и весело. 10 лайфхаков -25

Конечно, к сожалению чудес на свете не бывает. Выучить иностранный язык быстро, безо всяких усилий не удастся. Помните, любой результат должен быть оплачен упорным трудом.

# Образование в Беларуси # общество # Елизавета Сакова # Светлана Зернова # Фотофакт # Полезные советы

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