Учим иностранный легко и весело. 10 лайфхаков

Как сделать шаг навстречу необъятному миру и узнать больше о жизни и культуре других стран? Учите иностранный язык.
Как сделать шаг навстречу необъятному миру и узнать больше о жизни и культуре других стран? Учите иностранный язык.
Как уверяют опытные преподаватели, скучные учебники и килограммовые энциклопедии – прошлый век. Долгие и нудные часы за партой замените на простой и увлекательный метод погружения. Общайтесь с носителем языка: найдите друга по переписке.
Второе условие успешного обучения – изучение не только новых слов и грамматики, но и культуры страны, например, вместе с любимыми фильмами и песнями.
Елизавета Сакова, преподаватель иностранных языков:
Слов очень много и как их всех связать во что-то единое, целое – вот это основная проблема. Поэтому самое первое, что я предложила бы – метод ассоциации. Берем слово – лужа, и представляем, что какой-то человек шел и упал лицом в лужу, я гарантирую, что вы до конца своих дней не забудете, что лужа – это puddle.
Сделайте такие киносеансы привычкой, хотя бы два раза в неделю посвящайте время просмотрам любимой картины в оригинале. Дополнительно займитесь чтением зарубежной литературы и переведите систему мобильного на иностранный язык. Если на слух запоминать новые слова тяжело, воспользуйтесь методом визуализации.
Елизавета Сакова:
Например, парта – desk. Сами себе написали на стикере, можно еще нарисовать что-то прикольное и прикрепили к парте или к столу.
Все поклонники головоломок – ликуйте! Для того, чтобы обогатить свой словарный запас, как можно чаще решайте кроссворды на иностранном языке. Пусть любимое хобби приносит не только удовольствие, но и пользу.
Вероника Макаревич, СТВ:
Как правило, запомнить новое легче всего с помощью игры. С детьми поиграйте в виселицу, с друзьями, например, попробуйте «Элиас», где на время нужно объяснить собеседнику то или иное слово.
Прекрасная альтернатива шарадам – игра с кубиками. Бросьте их на стол, разложите в рандомном порядке и вуаля, задание готово. По нарисованным на кубиках картинкам расскажите увлекательную историю.
Кубиков много не бывает. Учите иностранный язык в паре с другом. Еще одна игра с мини-подушечками помогает разговорить своего собеседника. Кто поймает цветной квадрат, тот и отвечает на заданный вопрос.
Конечно, к сожалению чудес на свете не бывает. Выучить иностранный язык быстро, безо всяких усилий не удастся. Помните, любой результат должен быть оплачен упорным трудом.