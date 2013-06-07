Управленцев в сфере госстроительства впервые подготовили в Беларуси. Первый выпуск - 7 июня

Новости Беларуси. Управленцев в сфере госстроительства впервые подготовили в Беларуси. Дипломы об окончании вуза получат 18 человек. Первый выпуск – 7 июня в Академии управления при Президенте.

К слову, эта специальность в белорусских вузах ранее не преподавалась. Первые группы набрали в 2010 году. Чтобы попасть в них, пришлось пройти достаточно жесткий отбор. Вступительные экзамены были непростыми, и, прежде всего, языковой тест. К слову, степень владения иностранным и стало определяющим при зачислении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Панферова, выпускница Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Знания самый современные, самые передовые, и преподаватели Академии Управления старались нам в течение 3 лет нашего обучения дать стимул, чтобы мы смогли уже в своей работе их с успехом применять.

Андрей Тур, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Такого рода специализация, сегодня первый выпуск, она очень важна для государства с точки зрения того, что в управление должны приходить квалифицированные профессионалы, и поэтому, конечно, знания для руководителей. На сегодняшний день их значение очень высоко. И только профессионализм в какой-то конкретной сфере, умение работы с людьми, умение видеть перспективу, умение находить правильное оптимальное решение.