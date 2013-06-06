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Прошел очередной выпуск младших офицеров в Военной академии Беларуси

06 июня 2013 13:55
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Новости Беларуси. Очередной - 12-й выпуск младших офицеров в Военной академии Беларуси. Более 50 военнослужащих получили сегодня погоны. Поздравляли выпускников представители Министерства обороны, воинских частей, а также родные и близкие.

Курсы по подготовке младших офицеров на факультете повышения квалификации в Академии были созданы 7 лет назад. С тех пор обучение здесь прошли порядка восьмисот человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Салатин, начальник главного управления кадров Министерства обороны Республики Беларусь:
Каждый выпуск у нас особенный. Этот выпуск был последний трехмесячный. Со следующего выпуска мы уменьшаем срок обучения на целый месяц. В течение 7 лет мы посмотрели, оценили подготовку этих людей, кое-какие предметы мы убрали из подготовки в Военной академии. Это подготовка вполне удовлетворяла нас. Но также ввели другие предметы, которые им необходимо знать, чтобы лучше выполнять их функциональные обязанности.

# общество # Образование в Беларуси

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