Новости Минской области. «Насущный разговор». Губернатор области Борис Батура провел прием граждан в Смолевичах. Несмотря на сезон отпусков, поделиться своими проблемами с председателем Миноблисполкома пришли около двух десятков человек.

Традиционно, людей волновали нерешенные вопросы строительства жилья, капитального ремонта домов и дорог. С помощью председателя Облисполкома, многие вопросы, которые не решались долгое время, были решены за несколько минут.

В статусе города-спутника Смолевичи всего год, а жители райцентра уже сейчас хотят столичного комфорта на своих улицах и дворах. Модернизация дорожной сети, капитальный ремонт по-прежнему беспокоят жителей.

Наталья Ивановна из деревни Кривая Береза говорит, что в их многоквартирном доме ремонта не было уже 30 лет. Радостная для жителей новость пришла сразу. Их дом уже в этом году будет не узнать. Губернатор ловит специалистов на слове.

Борис Батура, Председатель Миноблисполкома:

Мы так и скажем, что до 1 августа вы этот дом приведете в порядок.

Проблемными свои долгожданные квадратные метры считают и жители одного из домов агрогородка Слобода. Новую многоэтажку ждали долго, а еще дольше ждут исправления строительных дефектов.

Борис Батура, Председатель Миноблисполкома:

Когда все эти недоделки или дефекты будут устранены?

Получила положительный ответ от губернатора и многодетная молодая семья Якубовичей, они готовы строиться, да только местный сельский исполком медлит с предоставлением земельного участка. По очереди они в конце второй сотни.

Борис Батура, Председатель Миноблисполкома:

Мы в течение года должны решить вопрос по многодетной семье. Какие еще вам нужны пояснения? Они хотят – дайте им участок, пусть строятся! И скажите спасибо, что они строятся!

Ядвига Иосифовна Боровская обеспокоена судьбой своего дома: строили для себя, а теперь в связи с уплотнением города под нужды спутника Минска их усадьба может попасть под снос. Борис Батура успокоил всех жителей Смолевичей.

Борис Батура, Председатель Миноблисполкома:

Это не столица нашей страны. Даже не областной центр. В Смолевичах частные дома не сносить. Всё.

Лидия Ванцева:

Света нет, воды нет. И мы живем. И в 90-м году раздали участки. 23 года, поколение людей выросло с тех пор. Ничего не делается!

Участки индивидуальной застройки под Смолевичами выделили в начале 90-х. Многие люди уже успели построиться. А вот жить нормально так и не начали. В доме Лидии Ванцевой холодильник стоит для красоты. А вечера с мужем они проводят, как настоящие аристократы: при свечах.

Лидия Ванцева:

За 4 года мы, наверное, тонну свечей сожгли и 40 фонариков. Зимой топим печку, свечи, фонарики, воду приносит из деревни от соседей, топим снег...

На приеме у губернатора стало известно: проект «Электрофикация» - на последней стадии. Поручение – решить ситуацию до 1 июля, причем не только с электричеством.

Лидия Ванцева:

Не верится, что через месяц будет и свет, и вода, потому что я уже столько этой бюрократии перелопатила. Хотелось бы верить, что сдвинется с мертвой точки.

Между тем, из 20 жалоб, с которыми пришли жители к губернатору, половина могла быть решена на месте. Теперь проблемные вопросы – на контроле председателя Миноблисполкома, а местным властям остались считанные месяца на их решение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.