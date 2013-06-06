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Мэр города Николай Ладутько посетил молодежный бизнес-инкубатор

06 июня 2013 19:16
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Новости Минска.Большие шаги малого предпринимательства. Мэр города Николай Ладутько посетил 6 июня молодежный бизнес-инкубатор. Центр деловой жизни начинал с нескольких  компаний, размещенных на одном этаже. 6 июня под одной крышей  собрано более 130  частных предприятий, работающих в различных направлениях. Это логистика, реклама, дизайн одежды и ай-ти технологии. Молодые бизнесмены держат курс на развитие и ориентируются на экспорт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Римма Епур, генеральный директор КУП «молодежная социальная служба»:
Безусловно, самое большое чудо – это наша молодежь. Это наши талантливые предприниматели, которые активные, улыбаются, живут, хотят зарабатывать – это и есть чудо. Принцип один: если государство получает налоги от этого и ребята зарабатывают прибыль, значит, это перспективно, важно для города, страны, для них.

# Бизнес в Беларуси

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