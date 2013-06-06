Мэр города Николай Ладутько посетил молодежный бизнес-инкубатор

Новости Минска.Большие шаги малого предпринимательства. Мэр города Николай Ладутько посетил 6 июня молодежный бизнес-инкубатор. Центр деловой жизни начинал с нескольких компаний, размещенных на одном этаже. 6 июня под одной крышей собрано более 130 частных предприятий, работающих в различных направлениях. Это логистика, реклама, дизайн одежды и ай-ти технологии. Молодые бизнесмены держат курс на развитие и ориентируются на экспорт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Римма Епур, генеральный директор КУП «молодежная социальная служба»:

Безусловно, самое большое чудо – это наша молодежь. Это наши талантливые предприниматели, которые активные, улыбаются, живут, хотят зарабатывать – это и есть чудо. Принцип один: если государство получает налоги от этого и ребята зарабатывают прибыль, значит, это перспективно, важно для города, страны, для них.