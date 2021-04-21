«Упор на пациентов с патологиями органов дыхания». В Несвижской ЦРБ заработал кабинет компьютерной томографии

Новости Беларуси. В Минской области продолжается программа переоснащения региональных клиник, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Несвижской центральной больнице открылся кабинет компьютерной томографии. Аппарат позволяет проводить обследование организма на повышенном уровне, что расширяет диагностические возможности учреждения. Благодаря технике болезнь можно распознать на самой ранней стадии. С подробностями Ольга Шерснева.

Ольга Шерснева, корреспондент:

Современный аппарат компьютерной томографии может диагностировать заболевания на самых ранних стадиях, причем время на обследование сокращается. В день здесь могут принимать до 20 пациентов. В Несвижскую районную больницу Максим Брунько пришел по распределению после Гомельского медуниверситета. Сразу работал врачом-рентгенологом в отделении. Затем прошел курсы повышения квалификации, стажировку – и стал заведующим кабинетом компьютерной томографии. Новое оборудование в больнице ждали и врачи, и пациенты. Ведь техника значительно улучшила диагностические возможности медучреждения.

Максим Брунько, заведующий кабинетом рентген-компьютерной диагностики Центральной районной больницы:

Компьютерный томограф позволит для нашей больницы принимать пациентов с различными патологиями, делая упор на пациентов с патологиями органов дыхания. Являясь методом выбора, компьютерная томография позволит диагностировать пневмонии у пациентов с COVID-19 или с подозрением на эту инфекцию на ранних стадиях. Здесь, в кабинете, обслуживают население Несвижского и Клецкого районов. В пандемию потребность в исследованиях тех же легких увеличилась в разы. Кабинет работает в две смены, по экстренным показаниям обследование могут сделать даже в ночное время и выходные. Современный аппарат проводит диагностику организма всего за 20 секунд, еще через минуту доктор получает 3D-модель изображения и готов оценить ситуацию.

Благодаря компьютерной томографии мы можем визуализировать изменения в легочной ткани, которые не видны при стандартной рентгенограмме. Можно увидеть покрупнее все эти изменения. Сейчас активно идет вакцинация от коронавируса. В первую очередь прививают медиков, педагогов и соцработников – у них уже второй этап кампании. Началась вакцинация населения. Всего планируют привить 23 тысячи человек. Для удобства в районе созданы мобильные группы, которые вакцинируют население на базе амбулаторий.

Виктория Проженик, главный врач Центральной районной больницы:

Закуплены соответствующие термоконтейнеры, которые поддерживают температуру -18 и ниже. На сегодня у нас в районе привиты 755 человек, и сегодня мы ожидаем поставку вакцины «Спутник V».

Татьяна Анисковец, врач-кардиолог Центральной районной больницы:

Все пациенты перед тем, как проходят на вакцинацию, проходят медицинский, врачебный осмотр. Осматриваются врачом, измеряются температура, артериальное давление и сатурация. После того как мы понимаем, что человек может пройти вакцинацию, они проходят в процедурный кабинет, где и производится вакцинация против COVID-19.

За последний год в Несвижской больнице, помимо компьютерного томографа, появились аппарат ИВЛ, моечная машина для эндоскопов, оборудование для суточного отслеживания артериального давления и велоэргометр, который помогает выявлять скрытые патологии сердечно-сосудистой системы.