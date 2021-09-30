«Упор делаем на хронических пациентов». Кто оказался в группе риска в связи с новой волной коронавируса
Новости Беларуси. В Минской области проводится активная работа по минимизации распространения инфекции COVID-19 и оказанию в полном объеме медицинской помощи населению, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пациентам с этой инфекцией и пневмонией стационарная помощь оказывается в 26 учреждениях здравоохранения. Некоторые отделения перепрофилированы. На борьбу с вирусом медики настроены решительно. Есть опыт, достаточно ресурсов. Кроме того, в регионе продолжается прививочная кампания. Полный курс вакцинации прошли около 200 тысяч человек.
Подробнее – в материале Анны Куртасовой.
Коронавирус вновь дает о себе знать. Однако врачи готовы справиться с очередной волной. В Стародорожской центральной районной больнице наученные опытом медики предусмотрели все заранее. Есть чистая зона для здоровых пациентов и красная для больных. Здесь действуют свои правила. Требуются максимальная осторожность и защита.
Анна Куртасова, корреспондент:
За этим шлюзом красная зона – территория повышенного внимания и ответственности. Здесь медперсонал работает только в специальных костюмах и со средствами индивидуальной защиты. Перед экипировкой обязательна обработка рук.
Подготовка к работе в грязной зоне проходит через комнату СИЗ. Здесь врачи надевают свой защитный костюм. В комплекте – спецодежда, перчатки, шапочка, бахилы, нарукавники, респиратор и защитный экран. Только в таком виде можно ступать в зону повышенного уровня инфекции. В эпидситуацию в больнице перепрофилированы два отделения – инфекционное и терапевтическое. Для приема больных мест хватает.
Подробности в видеоматериале.