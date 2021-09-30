«Упор делаем на хронических пациентов». Кто оказался в группе риска в связи с новой волной коронавируса

Новости Беларуси. В Минской области проводится активная работа по минимизации распространения инфекции COVID-19 и оказанию в полном объеме медицинской помощи населению, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пациентам с этой инфекцией и пневмонией стационарная помощь оказывается в 26 учреждениях здравоохранения. Некоторые отделения перепрофилированы. На борьбу с вирусом медики настроены решительно. Есть опыт, достаточно ресурсов. Кроме того, в регионе продолжается прививочная кампания. Полный курс вакцинации прошли около 200 тысяч человек. Подробнее – в материале Анны Куртасовой.

Коронавирус вновь дает о себе знать. Однако врачи готовы справиться с очередной волной. В Стародорожской центральной районной больнице наученные опытом медики предусмотрели все заранее. Есть чистая зона для здоровых пациентов и красная для больных. Здесь действуют свои правила. Требуются максимальная осторожность и защита.

Анна Куртасова, корреспондент:

За этим шлюзом красная зона – территория повышенного внимания и ответственности. Здесь медперсонал работает только в специальных костюмах и со средствами индивидуальной защиты. Перед экипировкой обязательна обработка рук.