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«Упор делаем на хронических пациентов». Кто оказался в группе риска в связи с новой волной коронавируса

30 сентября 2021 14:13
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Новости Беларуси. В Минской области проводится активная работа по минимизации распространения инфекции COVID-19 и оказанию в полном объеме медицинской помощи населению, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пациентам с этой инфекцией и пневмонией стационарная помощь оказывается в 26 учреждениях здравоохранения. Некоторые отделения перепрофилированы. На борьбу с вирусом медики настроены решительно. Есть опыт, достаточно ресурсов. Кроме того, в регионе продолжается прививочная кампания. Полный курс вакцинации прошли около 200 тысяч человек.

Подробнее – в материале Анны Куртасовой.

«Упор делаем на хронических пациентов». Кто оказался в группе риска в связи с новой волной коронавируса-1

Коронавирус вновь дает о себе знать. Однако врачи готовы справиться с очередной волной. В Стародорожской центральной районной больнице наученные опытом медики предусмотрели все заранее. Есть чистая зона для здоровых пациентов и красная для больных. Здесь действуют свои правила. Требуются максимальная осторожность и защита.

«Упор делаем на хронических пациентов». Кто оказался в группе риска в связи с новой волной коронавируса-4

Анна Куртасова, корреспондент:
За этим шлюзом красная зона – территория повышенного внимания и ответственности. Здесь медперсонал работает только в специальных костюмах и со средствами индивидуальной защиты. Перед экипировкой обязательна обработка рук.

«Упор делаем на хронических пациентов». Кто оказался в группе риска в связи с новой волной коронавируса-7

Подготовка к работе в грязной зоне проходит через комнату СИЗ. Здесь врачи надевают свой защитный костюм. В комплекте – спецодежда, перчатки, шапочка, бахилы, нарукавники, респиратор и защитный экран. Только в таком виде можно ступать в зону повышенного уровня инфекции. В эпидситуацию в больнице перепрофилированы два отделения – инфекционное и терапевтическое. Для приема больных мест хватает.

Подробности в видеоматериале.

# Коронавирус # общество # Анна Куртасова # Елена Зейдель # Галина Михеева # Светлана Мельник # Фотофакт

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