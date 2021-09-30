Может, есть какие-то звоночки? Врач о том, как определить ослабленный иммунитет самостоятельно

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Ни для кого не секрет, сезон простуд – в поликлиниках есть очереди. Можно ли понять, что у тебя действительно снижен иммунитет, при этом не сдавая анализы? Может, есть какие-то звоночки? «Белок обязателен». Диетолог рассказала, что нужно есть осенью и зимой, чтобы укрепить иммунитет – читайте здесь.

Екатерина Гусар, заместитель главного врача 39-й городской клинической поликлиники:

В среднем человек заболевает острой респираторной вирусной инфекцией 6-7 раз в год. Понятно, если он болеет чаще, ежемесячно, то это звоночек, что идут нарушения в иммунитете. Но человек должен понимать, что должен защищаться сам. В нашей эпидситуации мы должны использовать защитные маски в помещениях, где большое скопление людей, в транспорте, в магазинах – это в обязательном порядке. Мы должны помнить, что нужно мыть руки не только после посещения отдельных мест, но после выхода в магазин, после транспорта. Мытье рук должно быть очень частым. Плюс применение антисептиков, потому что очень много вирусов, микробов находятся на дверных ручках, денежных купюрах, к чему мы очень часто дотрагиваемся, а потом грязными руками глаз, нос почесали – идет заражение. Если придерживаться этих минимальных правил – носить маску, использовать антисептики – то, в принципе, можно оградить себя.