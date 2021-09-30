«Безумно приятно, что наш труд ценится». В минской гимназии № 30 наградили лучших учителей

Новости Беларуси. Труд, который сложно переоценить. В канун профессионального праздника в минской гимназии № 30 наградили несколько десятков лучших учителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Благодарности педагогам вручил глава администрации Советского района Сергей Хильман. Среди тех, кто удостоен наград, талантливые представители профессии, которые своим трудом делают столичное образование одним из лучших в стране. Для педагогов выступили заслуженные артисты и творческие коллективы Советского района.

Сергей Хильман, глава администрации Советского района:

Мы сегодня говорим учителю спасибо за его труд, за то, что он не только дает знания. Сегодня учитель – в первую очередь воспитатель. Вся неделя у нас под знаком Дня учителя, поэтому, конечно, в первую очередь, так, как и прежде, смело смотреть в жизнь, в будущее, воспитывать молодое поколение. Для этого нужны знания, опыт, а в первую очередь здоровье, благополучие в семье и в государстве.

Елена Анисимова, педагог-психолог гимназии № 30:

Конечно, это безумно приятно, что наш труд ценится. Радость в том, когда ты видишь благодарные глаза ребят, с которыми ты работаешь, когда они приходят к тебе, улыбаются. В гимназии я работаю уже третий год, за это время поняла, что с выбором профессии я точно не ошиблась, потому что занимаюсь тем, что приносит мне большое удовольствие.