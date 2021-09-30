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«Безумно приятно, что наш труд ценится». В минской гимназии № 30 наградили лучших учителей

30 сентября 2021 14:10
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Новости Беларуси. Труд, который сложно переоценить. В канун профессионального праздника в минской гимназии № 30 наградили несколько десятков лучших учителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Безумно приятно, что наш труд ценится». В минской гимназии № 30 наградили лучших учителей-1

Благодарности педагогам вручил глава администрации Советского района Сергей Хильман. Среди тех, кто удостоен наград, талантливые представители профессии, которые своим трудом делают столичное образование одним из лучших в стране. Для педагогов выступили заслуженные артисты и творческие коллективы Советского района.

«Безумно приятно, что наш труд ценится». В минской гимназии № 30 наградили лучших учителей-4

Сергей Хильман, глава администрации Советского района:
Мы сегодня говорим учителю спасибо за его труд, за то, что он не только дает знания. Сегодня учитель  в первую очередь воспитатель. Вся неделя у нас под знаком Дня учителя, поэтому, конечно, в первую очередь, так, как и прежде, смело смотреть в жизнь, в будущее, воспитывать молодое поколение. Для этого нужны знания, опыт, а в первую очередь здоровье, благополучие в семье и в государстве.

«Безумно приятно, что наш труд ценится». В минской гимназии № 30 наградили лучших учителей-7

Елена Анисимова, педагог-психолог гимназии № 30:
Конечно, это безумно приятно, что наш труд ценится. Радость в том, когда ты видишь благодарные глаза ребят, с которыми ты работаешь, когда они приходят к тебе, улыбаются. В гимназии я работаю уже третий год, за это время поняла, что с выбором профессии я точно не ошиблась, потому что занимаюсь тем, что приносит мне большое удовольствие.

«Безумно приятно, что наш труд ценится». В минской гимназии № 30 наградили лучших учителей-10

День учителя в нашей стране традиционно отмечают в первое воскресенье октября. В преддверии праздника в столице проходит ряд торжественных мероприятий, где чествуют учителей и награждают лучших представителей профессии.

# Образование в Беларуси # общество # Сергей Хильман # Елена Анисимова # Фотофакт

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