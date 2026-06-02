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Всебелорусская молодежная стройка – как продвигается строительство Национального исторического музея

02 июня 2026 16:21
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В Минске торжественно открыли третий трудовой семестр. Молодые люди получили свои путевки. Кто сегодня строит Минск? Какие направления новые? Сколько можно заработать? О студенческих отрядах и возможностях, которые они создают для молодежи, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

9 тысяч белорусских рублей за 2,5 месяца – сколько можно заработать в студотряде, рассказал эксперт.

Юлия Алексеюк, ведущая:
Бойцы студотрядов работают на столь значимых объектах в Минске, как Национальный исторический музей. Что это значит для молодых людей?

Всебелорусская молодежная стройка – как продвигается строительство Национального исторического музея-2

Дарья Слижевская, начальник отдела общественно-массовой работы и молодежной политики Мингорисполкома:
Идея была предложена в 2024 году на закрытии третьего трудового семестра нашему Президенту. Наша молодежь выступила с инициативой присвоить статус Всебелорусской молодежной стройки Национальному историческому музею, который строится у нас в настоящий момент. Сегодня работают студотряды. 

В этом году на Всебелорусской молодежной стройке отработали три отряда. В настоящий момент ребята тоже работают. Молодежь Минска, которая принимает участие в акциях по благоустройству парка Народного единства и Национального исторического музея, – уже на сегодня приняли участие более 4,5 тысячи молодых людей в таких акциях. Это молодые люди, которые живут здесь, мечтают, учатся, работают, строят семьи. Для них это очень знаковый момент.

Подробности в видео.

# Юлия Алексеюк # Молодежь Беларуси

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