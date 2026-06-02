Всебелорусская молодежная стройка – как продвигается строительство Национального исторического музея

В Минске торжественно открыли третий трудовой семестр. Молодые люди получили свои путевки. Кто сегодня строит Минск? Какие направления новые? Сколько можно заработать? О студенческих отрядах и возможностях, которые они создают для молодежи, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

9 тысяч белорусских рублей за 2,5 месяца – сколько можно заработать в студотряде, рассказал эксперт.

Юлия Алексеюк, ведущая:

Бойцы студотрядов работают на столь значимых объектах в Минске, как Национальный исторический музей. Что это значит для молодых людей?