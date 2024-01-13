Как от бани получить максимум пользы? Спросили у профессиональной парильщицы

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Знаменитый советский фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!», где главный герой ежегодно с друзьями ходит в баню, уже давно стал одним из символов новогодних праздников. Сегодня мы решили поддержать добрую традицию. Добро пожаловать в место силы, отдыха и оздоровления.