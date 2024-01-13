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Как от бани получить максимум пользы? Спросили у профессиональной парильщицы

13 января 2024 17:04
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Знаменитый советский фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!», где главный герой ежегодно с друзьями ходит в баню, уже давно стал одним из символов новогодних праздников. Сегодня мы решили поддержать добрую традицию. Добро пожаловать в место силы, отдыха и оздоровления.

Как от бани получить максимум пользы? Спросили у профессиональной парильщицы-1

Ольга Зорина, пар-мастер:
К банным традициям можно отнести приветствие банника, обряд первого пара, арома-пар, конечно, чистки банные и латки.

Как от бани получить максимум пользы? Спросили у профессиональной парильщицы-4

Окунуться в банное искусство с головой поможет профессиональная парильщица Ольга Зорина.

Ольга Зорина:
Бани по температурному режиму делятся на три вида: хамам, русская баня и сауна. Хамам – турецкая баня, которая очень популярна на Ближнем Востоке. Температурный режим в ней меньше 55 градусов. А влажность больше 100 процентов. Русская баня – температурный режим 60-80 градусов и влажность где-то 40-60 процентов. А уже сауна больше для экстремалов, потому что температура в этой бане 100-120 градусов.

Подробности в видео.

# Здоровье # общество # Вероника Макаревич # Валерия Яскевич

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