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«Дракон – символ энергии и силы». Астролог сделала прогноз на 2024 год

13 января 2024 17:02
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Что год грядущий нам готовит? На смену Черному водяному кролику в гости прилетел Зеленый деревянный дракон – символ энергии, трансформации и силы.

«Дракон – символ энергии и силы». Астролог сделала прогноз на 2024 год-1

Мария Пилипец, астролог:
По мифологии у дракона мужская энергия, будет благоволить людям, которые смелы. Удача будет сопутствовать изобретательным, прямолинейным.

Особенно успешным год будет для людей, родившихся в год Дракона. Подъем по карьерной лестнице гарантирован. А если мечтаете сменить род деятельности, этот момент настал.

Мария Пилипец:
У людей, рожденных в год Дракона, также будет много путешествий в дальние места. Личная жизнь будет яркая, как спектакль.

«Дракон – символ энергии и силы». Астролог сделала прогноз на 2024 год-4

В 2024-м старое канет в лету. Именно поэтому людям, которые живут прошлым важно научиться идти в ногу со временем.

Подробности в видео.

# Гороскоп # общество # Вероника Макаревич # Вероника Позняк

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