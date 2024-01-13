«Дракон – символ энергии и силы». Астролог сделала прогноз на 2024 год

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Что год грядущий нам готовит? На смену Черному водяному кролику в гости прилетел Зеленый деревянный дракон – символ энергии, трансформации и силы.