«Дракон – символ энергии и силы». Астролог сделала прогноз на 2024 год

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Что год грядущий нам готовит? На смену Черному водяному кролику в гости прилетел Зеленый деревянный дракон – символ энергии, трансформации и силы.
Мария Пилипец, астролог:
По мифологии у дракона мужская энергия, будет благоволить людям, которые смелы. Удача будет сопутствовать изобретательным, прямолинейным.
Особенно успешным год будет для людей, родившихся в год Дракона. Подъем по карьерной лестнице гарантирован. А если мечтаете сменить род деятельности, этот момент настал.
Мария Пилипец:
У людей, рожденных в год Дракона, также будет много путешествий в дальние места. Личная жизнь будет яркая, как спектакль.
В 2024-м старое канет в лету. Именно поэтому людям, которые живут прошлым важно научиться идти в ногу со временем.
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