«Большее внимание обращать на своё для своих». Фестиваль «Вытоки» проходит в Кобрине

Новости Беларуси. Праздник спорта, здорового образа жизни и национальной культуры. Фестиваль «Вытоки» продолжает путешествие по стране. В эти дни масштабный праздник развернулся в Кобрине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Уже переходим экватор». В Кобрине развернулся фестиваль «Вытоки» – что обещают организаторы?

Для гостей здесь подготовили многочисленные мероприятия, в том числе выступления белорусских артистов.