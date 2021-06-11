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«Большее внимание обращать на своё для своих». Фестиваль «Вытоки» проходит в Кобрине

11 июня 2021 06:54
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Новости Беларуси. Праздник спорта, здорового образа жизни и национальной культуры. Фестиваль «Вытоки» продолжает путешествие по стране. В эти дни масштабный праздник развернулся в Кобрине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Уже переходим экватор». В Кобрине развернулся фестиваль «Вытоки» – что обещают организаторы?

Для гостей здесь подготовили многочисленные мероприятия, в том числе выступления белорусских артистов.

«Большее внимание обращать на своё для своих». Фестиваль «Вытоки» проходит в Кобрине-1

Фестиваль стартовал 10 июня с презентации исторического наследия Кобрина. Туроператоры, краеведы, владельцы агроусадеб сообща обсуждали варианты привлечения туристов. Вечером программу продолжили открытие тематических выставок, лекция-презентация о современном искусстве, концерт органной музыки.

«Большее внимание обращать на своё для своих». Фестиваль «Вытоки» проходит в Кобрине-4

Валентина Дынич, соорганизатор фестиваля «Вытоки»:
Суть фестиваля – показать, что этот «Крок да Алімпу. Вытокі» есть у каждого. И он может быть полезен не только для каждого человека, но и для страны в целом, если мы будем большее внимание обращать на свое для своих.

«Большее внимание обращать на своё для своих». Фестиваль «Вытоки» проходит в Кобрине-7

Старт фестивальному марафону был дан в середине мая в Лиде, затем праздник отправился в Оршу, теперь покоряет Брестскую область. А впереди – Мозырь, Бобруйск и другие малые города. Путешествовать по стране «Вытоки» будут на протяжении всего лета. Как говорят организаторы, это будет лучшая реклама спорта, здорового образа жизни, национальной культуры, а также хороший импульс для развития регионов.

# Фестиваль # общество # Валентина Дынич # Фотофакт

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