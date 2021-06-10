Четыре корпуса и кислородная станция. Какой будет новая поликлиника в Боровлянах?

Новости Беларуси. В Минской области продолжается строительство социальных объектов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Боровлянах начали возводить современную поликлинику.

Сейчас заливают фундамент. В четырех корпусах поликлиники разместятся несколько отделений, в том числе лечебно-профилактическое, диагностическое, стерилизационное и консультационное для ВИЧ-инфицированных. Также будет дневной стационар. Поликлиника рассчитана на 800 посещений в смену.

Анжела Мазго, заместитель генерального директора УКС Миноблисполкома:

Данный объект начат возведением в марте 2021 года, полностью финансируется за счет средств бюджета. Реализация проекта предусматривает строительство самой поликлиники, кислородной станции и модульной трансформаторной подстанции. Также благоустройство, которое будет предусматривать места для отдыха граждан и парковочные места для автомобилей.