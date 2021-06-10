Прямой эфир

Четыре корпуса и кислородная станция. Какой будет новая поликлиника в Боровлянах?

10 июня 2021 21:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минской области продолжается строительство социальных объектов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Боровлянах начали возводить современную поликлинику. 

Четыре корпуса и кислородная станция. Какой будет новая поликлиника в Боровлянах?-1

Сейчас заливают фундамент. В четырех корпусах поликлиники разместятся несколько отделений, в том числе лечебно-профилактическое, диагностическое, стерилизационное и консультационное для ВИЧ-инфицированных. Также будет дневной стационар. Поликлиника рассчитана на 800 посещений в смену.

Четыре корпуса и кислородная станция. Какой будет новая поликлиника в Боровлянах?-4

Анжела Мазго, заместитель генерального директора УКС Миноблисполкома:
Данный объект начат возведением в марте 2021 года, полностью финансируется за счет средств бюджета. Реализация проекта предусматривает строительство самой поликлиники, кислородной станции и модульной трансформаторной подстанции. Также благоустройство, которое будет предусматривать места для отдыха граждан и парковочные места для автомобилей.

Четыре корпуса и кислородная станция. Какой будет новая поликлиника в Боровлянах?-7

Поликлинику оборудуют современной медицинской техникой – компьютерным томографом, маммографом и рентген-аппаратом. Завершить строительство планируют в конце 2022 года.

# Строительство # общество # Анжела Мазго # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Провели обработку от клещей и установили детский аквапарк. Вот как подготовились к купальному сезону в Логойском районе
10 июня 2021 21:03

Провели обработку от клещей и установили детский аквапарк. Вот как подготовились к купальному сезону в Логойском районе

«Фишка нашего санатория – это минеральная вода». Что ещё любопытного есть в здравницах Минской области?
10 июня 2021 20:51

«Фишка нашего санатория – это минеральная вода». Что ещё любопытного есть в здравницах Минской области?

«Это так грустно, что 1 сентября она не пойдёт в школу». Что говорят родители выпускников?
10 июня 2021 20:16

«Это так грустно, что 1 сентября она не пойдёт в школу». Что говорят родители выпускников?