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Депутат из Гомеля: вообще говоря, санкции – это насилие. По-моему, это недемократично

11 июня 2021 06:27
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Новости Беларуси. Экономические санкции – инструмент политического давления, причем весьма сомнительной эффективности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутат из Гомеля: вообще говоря, санкции – это насилие. По-моему, это недемократично-1

Юлия Алексеюк, СТВ:
Тем не менее коллективный Запад в очередной раз идет по такому пути. Главная цель очевидна – разрушить белорусскую экономику, а значит, ухудшить наше с вами благосостояние вплоть до полного обнищания. Хотя тех, кто не брезгует такими методами, едва ли волнует достаток и жизнь обычного гражданина.

Депутат из Гомеля: вообще говоря, санкции – это насилие. По-моему, это недемократично-4

Ирина Соловьева, жительница Витебска:
Я считаю, что введение этих санкций – это лишь повод сбить Беларусь с правильного пути развития. Но наш народ, конечно же, не допустит надругательства над страной, над ее традициями, обычаями, символикой государственной. И мы как патриоты своей страны будем и далее приумножать то, что имеется, защищать нашу страну от всяческих натисков. И тем самым будем гордиться, что мы живем в такой красивой, процветающей и прекрасной стране.

Депутат из Гомеля: вообще говоря, санкции – это насилие. По-моему, это недемократично-7

Юрий Кулаженко, депутат гомельского областного Совета депутатов:
Санкции против нашего государства, санкции против предприятий. В конечном итоге это санкции против тех людей, которые работают на предприятиях, против членов их семей. Это в принципе санкции против простых белорусов. Вы знаете, вообще говоря, санкции – это насилие. Кто-то хочет заставить нас идти по тому пути, который кто-то для нас определил. По-моему, это недемократично.

Юлия Алексеюк:
«Доброжелатели», которые сегодня призывают мировое сообщество к санкциям, рассчитывают, что вину за издержки, которые повлекут за собой санкции, белорусы возложат на руководство страны, а не на тех, кто буквально выпрашивает экономические репрессии, по сути, в отношении каждого из нас. И похоже, эти «доброжелатели» слишком далеки от понимания запросов обычных белорусов.

# Международная политика # общество # Ирина Соловьёва # Юрий Кулаженко # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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