Уникальное оборудование «Росатома» и разработки из Китая – что показали на медицинском форуме в Минске

Беларусь существенно продвинулась в укреплении системы здравоохранения. Сегодня страна предлагает своим гражданам и иностранным пациентам качественную медицинскую помощь, основанную на передовых технологиях. В Минске стартовал 30-й Международный медицинский форум «Здравоохранение Беларуси» – одно из ключевых событий в сфере медицины и фармацевтики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадка традиционно собирает ведущих специалистов, представителей бизнеса и государственных структур для обмена опытом, презентации инноваций и укрепления профессиональных связей. В 2025 году на форуме представлены новейшие медицинские технологии, оборудование и фармацевтические разработки. Подробнее о них – Диана Головач.

Этот аппарат может совершить прорыв в лечении онкологических заболеваний в Беларуси. На международной выставке медицинских технологий «Росатом» представил «Брахиум» – новое поколение оборудования для специализированной терапии. Система использует современные радиоактивные изотопы и позволит точечно воздействовать на опухоль. Установка уже успешно применяется в российских городах. Сейчас производители участвуют в тендере на поставку медприбора в нашу страну.

Вадим Зеленов, руководитель направления «Брахиум» Научного исследовательского института технической физики и автоматизации (Россия):

Рынок Беларуси очень интересен. Мы готовы поставлять наши аппараты. Потому что по техническим характеристикам и по выполнению медицинского назначения наши аппараты ничем не уступают основным конкурентам.

Среди уникальных разработок, которые уже активно используются в белорусских больницах, – умная операционная будущего. Телемедицинская станция позволяет в режиме реального времени проводить консультации с высочайшим качеством изображения и без задержек. Такие решения уже используют ведущие РНПЦ нашей страны.

Николай Овсянко:

Считаем, что это будущее. Исходим из того, что медицина принадлежит нам всем и стараемся сделать как можно лучшее и правильное решение для улучшения качества обслуживания.

Международная медицинская выставка в Минске собрала ведущих производителей медицинского оборудования со всего мира. Особенно активное участие приняли китайские компании, которые привезли в Беларусь свои передовые разработки. Сотрудники предприятия – лидеры в области ультразвуковой диагностики в Поднебесной – представили уникальное оборудование. Среди новинок – экспертные эндоскопические системы и ультразвуковые аппараты последнего поколения.

Ван Пэнфэй:

Мы всегда стремимся на локализацию. Мы хотим, чтобы производство, не только в Китае, и в Беларуси, чтобы вы тоже выучили и получили технологии. И развивали в дальнейшем свои направления в медицине.

Сотрудничество в сфере медицинских технологий с нашей страной планирует расширять и Иран. На выставке компании представили инновационные фармакологические препараты.

Али Тегерани, главный исполнительный директор фармацевтической компании (Иран):

Мы заинтересованы в представлении нашей продукции на рынках вашего государства. Особенность наших лекарств – уникальная технология производства. При этом наши аналоги импортных препаратов могут предложить то же качество, но по более конкурентной цене.

Беларусь по праву может гордиться своей высококачественной и доступной системой здравоохранения, которая соответствует мировым стандартам. Участники форума также отмечают высокий уровень медобслуживания в стране, развитие высокотехнологичной помощи и непрерывное совершенствование отрасли. Ходжаев: интерес к Беларуси и площадке Международного медицинского форума огромен. Подробнее.