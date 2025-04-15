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В Минске откроют англоязычную группу в медицинском колледже для иностранных студентов

15 апреля 2025 17:48
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Образование без трудностей перевода. В 2026 году в столичном медицинском колледже планируется открыть англоязычную группу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это важный шаг в укреплении связей с африканскими странами. Об этом заявила первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич.

Многие иностранцы выбирают именно Беларусь, чтобы получить качественное образование. Только в медицинских учебных заведениях науку постигают свыше полутысячи студентов из более чем 20 стран Африки. В числе привлекающих внимание факторов – мир и безопасность.

В Минске откроют англоязычную группу в медицинском колледже для иностранных студентов-2

В этом учебном году в Белорусском государственном медколледже была сформирована первая группа студентов из Зимбабве. Это будущие медицинские сестры. Сегодня девушки посетили Республиканский клинический медицинский центр, где им продемонстрировали инновационные технологии в системе здравоохранения и познакомили с историей учреждения.

В Минске откроют англоязычную группу в медицинском колледже для иностранных студентов-4

Гото Ропафадзо, учащаяся Белорусского государственного медицинского колледжа (Зимбабве):
Я просто в восторге от того, что увидела. Нам представили множество впечатляющих технологий и инновационных разработок. Я искренне надеюсь, что все больше пациентов смогут воспользоваться этими достижениями. Я приехала в вашу страну в прошлом году и с первого взгляда влюбилась в нее. Культура, природа, доброта людей, низкий уровень преступности и, конечно же, высокое качество медицины – о вашем опыте я слышала много положительного. Уезжать отсюда не хочется.

В Минске откроют англоязычную группу в медицинском колледже для иностранных студентов-6

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:
В дальнейшем, когда они вернутся в свою страну, они будут понимать, что наши медицинские препараты лечат, что мы квалифицированные специалисты, что у нас можно получать технологическое оборудование, которое мы производим в Республике Беларусь. Это такая многоступенчатая функция взаимодействия с африканскими странами.

Беларусь и Зимбабве усиливают сотрудничество в области медицины. Это касается как подготовки специалистов, так и экспорта белорусских лекарственных средств и медтехники в африканскую страну. Качество отечественных препаратов уже зарекомендовало себя на мировом рынке. И наша страна готова наладить поставки.

В Минске откроют англоязычную группу в медицинском колледже для иностранных студентов-8

Ирина Абельская, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Беларуси:
Мы работаем над предложениями и над расширением линейки медицинской продукции в части расходных материалов, средств гигиены, средств защиты, которые мы производим в стране и которые также можем предложить нашим коллегам.

Сотрудничество в области здравоохранения страны развивают поступательно. Так, в прошлом году главы профильных министерств Беларуси и Зимбабве подписали двустороннее соглашение по целому ряду ключевых позиций. И работа в этом направлении будет продолжена.

# Медицина # Надежда Лазаревич

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