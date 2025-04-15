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Более 100 лучших медиков Беларуси побывали на экскурсии во Дворце Независимости

15 апреля 2025 17:26
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15 апреля участники международной выставки «Здравоохранение» и представители ведущих клиник страны стали гостями Дворца Независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На интересную и познавательную экскурсию пригласили тех, чей труд высоко ценят и пациенты, и государство.

Более 100 лучших медиков Беларуси побывали на экскурсии во Дворце Независимости-2

Врачи, медсестры и другие специалисты – всего более сотни человек побывали там, где пишется современная история Беларуси. Залы, где проходят важнейшие международные встречи и совещания, церемонии вручения верительных грамот и государственных наград – сегодня они стали локациями для сотен фото на память.

Среди экскурсантов и сотрудники Гомельской областной детской клинической больницы. Примечательно, что она была открыта ровно 105 лет назад – 15 апреля 1920. Вот такой подарок к юбилею: незабываемая экскурсия и впечатления на годы вперед.

Более 100 лучших медиков Беларуси побывали на экскурсии во Дворце Независимости-4

Александр Дежурко, заместитель главного врача Гомельской областной детской больницы:
Здесь все сделано руками белорусских специалистов и даже тех, кого я знаю, из Гомеля в том числе. Все очень красиво. Я был в разных местах и за пределами Республики Беларусь. И это очень достойное сооружение, которое наверняка будет многим поколениям как память нашей независимости, нашего молодого государства.

Более 100 лучших медиков Беларуси побывали на экскурсии во Дворце Независимости-6

Среди участников экскурсии также врачи гродненских онко- и кардиодиспансеров, специалисты Витебской и Минской больниц скорой медпомощи, спасшие людей после пожара в торговом центре, а еще представители трех уникальных РНПЦ: детской хирургии, кардиологии, неврологии и нейрохирургии, на счету которых сотни уникальных операций.

Более 100 лучших медиков Беларуси побывали на экскурсии во Дворце Независимости-8

Павел Елизоветов, врач минской больницы скорой медицинской помощи:
Мы должны знакомиться, как проходит работа, где она происходит, смотреть не только с телевизора, но и, конечно же, вживую. Это очень важно.

Более 100 лучших медиков Беларуси побывали на экскурсии во Дворце Независимости-10

Наталья Левичко, заместитель главного врача Городской клинической больницы № 3 Гродно:
Переполняют гордостью за своих соотечественников, за своих земляков, за то, что они проявили все чудеса своего мастерства, создавая этот шедевр. Начиная от самого здания, от отделки, от задумки художественной. И действительно, у нас есть чем гордиться.

Стоит отметить, что экскурсии во Дворце Независимости стали уже доброй традицией. Но, как говорят, лист ожидания меньше не становится. Хотя здесь принимают еженедельно, а порой и по несколько групп в день, представителей самых различных профессий из всех регионов страны.

# Медицина

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