Более 100 лучших медиков Беларуси побывали на экскурсии во Дворце Независимости

15 апреля участники международной выставки «Здравоохранение» и представители ведущих клиник страны стали гостями Дворца Независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На интересную и познавательную экскурсию пригласили тех, чей труд высоко ценят и пациенты, и государство.

Врачи, медсестры и другие специалисты – всего более сотни человек побывали там, где пишется современная история Беларуси. Залы, где проходят важнейшие международные встречи и совещания, церемонии вручения верительных грамот и государственных наград – сегодня они стали локациями для сотен фото на память. Среди экскурсантов и сотрудники Гомельской областной детской клинической больницы. Примечательно, что она была открыта ровно 105 лет назад – 15 апреля 1920. Вот такой подарок к юбилею: незабываемая экскурсия и впечатления на годы вперед.

Александр Дежурко, заместитель главного врача Гомельской областной детской больницы:

Здесь все сделано руками белорусских специалистов и даже тех, кого я знаю, из Гомеля в том числе. Все очень красиво. Я был в разных местах и за пределами Республики Беларусь. И это очень достойное сооружение, которое наверняка будет многим поколениям как память нашей независимости, нашего молодого государства.

Среди участников экскурсии также врачи гродненских онко- и кардиодиспансеров, специалисты Витебской и Минской больниц скорой медпомощи, спасшие людей после пожара в торговом центре, а еще представители трех уникальных РНПЦ: детской хирургии, кардиологии, неврологии и нейрохирургии, на счету которых сотни уникальных операций.

Павел Елизоветов, врач минской больницы скорой медицинской помощи:

Мы должны знакомиться, как проходит работа, где она происходит, смотреть не только с телевизора, но и, конечно же, вживую. Это очень важно.