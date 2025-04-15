Эксперты: Директива №12 – важный инструмент устойчивого развития государства и экономики

В каком направлении нам предстоит развиваться и что брать за основу в работе в идеологическом пространстве? Теперь ответы на эти вопросы легко найти, они закреплены в важном для нашей страны документе. Общее поле ценностей для всех поколений: эксперты анализируют Директиву № 12 и отмечают, что в современных условиях – она важный инструмент устойчивого развития государства и экономики. Ключевая роль в реализации документа отводится «идеологам-практикам», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это не кабинетные теоретики, а профессионалы, которые умеют работать с разными аудиториями. Документ задает единые стандарты идеологической работы для всех сфер – от государственных учреждений до частного бизнеса. Вероника Дысько, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Щучинского райисполкома:

Директива № 12 подписана Президентом Республики Беларусь. Это та своеобразная дорожная карта для нас, идеологов, которая достаточно простым и понятным языком описывает концепцию нашей белорусской государственности и делает едиными подходы к организации и проведению идеологической работы буквально в каждой организации.