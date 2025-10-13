Почти половина поляков хотят отставки премьера страны Дональда Туска – опрос

Причину своих бед они видят в нынешнем правительстве. Таковы результаты последнего опроса, проведенного социальным исследовательским центром, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его итог весьма неприятен для премьер-министра Дональда Туска.

Почти половина жителей, 47%, хотят, чтобы он ушел в отставку. За это выступают в основном молодые и активные люди в возрасте от 25 до 39 лет. По их словам, они разочаровались в главе правительства и перестают видеть перспективы своей дальнейшей жизни и работы в стране. В основном из-за экономической ситуации, которая год от года становится все тяжелее.