Почти половина поляков хотят отставки премьера страны Дональда Туска – опрос

Причину своих бед они видят в нынешнем правительстве. Таковы результаты последнего опроса, проведенного социальным исследовательским центром, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его итог весьма неприятен для премьер-министра Дональда Туска.
Почти половина жителей, 47%, хотят, чтобы он ушел в отставку. За это выступают в основном молодые и активные люди в возрасте от 25 до 39 лет. По их словам, они разочаровались в главе правительства и перестают видеть перспективы своей дальнейшей жизни и работы в стране. В основном из-за экономической ситуации, которая год от года становится все тяжелее.
И, по прогнозам экспертов, ситуация лучше не станет. По крайней мере в ближайшее время. Правительство Польши в 2026 году планирует дефицит бюджета в 271 миллиард злотых. Это более 74 миллиардов долларов. На обслуживание госдолга планируется выделить около 24 миллиардов долларов, цифра сравнима с половиной бюджета страны в 2005 году. Зато военные расходы вырастут до рекордных 55 миллиардов долларов.
Власти не придумали ничего лучше, чем залатать бюджетную дыру за счет поляков: увеличить налоги и сократить социальные выплаты. Правительство подготовило для старшего поколения уж очень неприятный сюрприз. Пенсия теперь будет составлять менее трети от последней зарплаты. То есть после выхода на заслуженный отдых денег будет хватать примерно на 10 дней.