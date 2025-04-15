Прямой эфир

XXX Международный медицинский форум «Здравоохранение Беларуси» открылся в Минске

15 апреля 2025 13:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Отечественная медицина продолжает эффективно развиваться благодаря внедрению современных технологий и укреплению материально-технической базы. На это обратил внимание министр здравоохранения Александр Ходжаев на открытии XXX Международного медицинского форума «Здравоохранение Беларуси». Он собрал ведущих специалистов отрасли и зарубежных гостей из 8 стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

XXX Международный медицинский форум «Здравоохранение Беларуси» открылся в Минске-2

Беларусь по праву может гордиться своей высококачественной и доступной системой здравоохранения, которая соответствует мировым стандартам. Участники форума также отмечают высокий уровень медобслуживания в стране, развитие высокотехнологичной помощи и непрерывное совершенствование отрасли. В 2025 году на площадке представлены новейшие медицинские технологии, фармацевтические разработки и диагностическое оборудование. Производители и поставщики демонстрируют свои достижения, а специалисты обсуждают актуальные вызовы и перспективы развития системы здравоохранения.

XXX Международный медицинский форум «Здравоохранение Беларуси» открылся в Минске-4

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
В прошлом году было чуть более 160 коллег, которые здесь выставлялись. Сегодня мы чуть не дотянули до 200. Это говорит о том, что интерес к Беларуси, интерес к этой площадке значим. Огромен, я бы даже сказал, с учетом того прироста, который есть на сегодня. Мы развиваемся по разным направлениям. Начиная от лекарств и заканчивая до высоких таких производств, как КТ, как рентген-оборудование. То есть мы стремимся с каждым годом становиться все выше и выше. Идти по этой лестнице вверх. И это говорит о том, что у Беларуси есть потенциал. К Беларуси есть интерес.

Международный медицинский форум продлится еще два дня. В программе – конференции, мастер-классы и презентации новых технологий в сфере медицины. Организаторы ожидают, что форум поспособствует дальнейшему развитию белорусского здравоохранения и привлечет новых партнеров из-за рубежа.

# Александр Ходжаев # Здравоохранение Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Машина для производства эмоций! Узнали, где покататься на самом большом внедорожнике в Беларуси
15 апреля 2025 12:57

Машина для производства эмоций! Узнали, где покататься на самом большом внедорожнике в Беларуси

Банкуху готовят всего 2 мастерицы в Беларуси! Побывали в Порозово и узнали уникальный рецепт
15 апреля 2025 12:56

Банкуху готовят всего 2 мастерицы в Беларуси! Побывали в Порозово и узнали уникальный рецепт

История прихода уходит в XV век! Показываем белорусский костёл, который ни разу не закрывали
15 апреля 2025 12:52

История прихода уходит в XV век! Показываем белорусский костёл, который ни разу не закрывали