XXX Международный медицинский форум «Здравоохранение Беларуси» открылся в Минске

Беларусь по праву может гордиться своей высококачественной и доступной системой здравоохранения, которая соответствует мировым стандартам. Участники форума также отмечают высокий уровень медобслуживания в стране, развитие высокотехнологичной помощи и непрерывное совершенствование отрасли. В 2025 году на площадке представлены новейшие медицинские технологии, фармацевтические разработки и диагностическое оборудование. Производители и поставщики демонстрируют свои достижения, а специалисты обсуждают актуальные вызовы и перспективы развития системы здравоохранения.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

В прошлом году было чуть более 160 коллег, которые здесь выставлялись. Сегодня мы чуть не дотянули до 200. Это говорит о том, что интерес к Беларуси, интерес к этой площадке значим. Огромен, я бы даже сказал, с учетом того прироста, который есть на сегодня. Мы развиваемся по разным направлениям. Начиная от лекарств и заканчивая до высоких таких производств, как КТ, как рентген-оборудование. То есть мы стремимся с каждым годом становиться все выше и выше. Идти по этой лестнице вверх. И это говорит о том, что у Беларуси есть потенциал. К Беларуси есть интерес.

Международный медицинский форум продлится еще два дня. В программе – конференции, мастер-классы и презентации новых технологий в сфере медицины. Организаторы ожидают, что форум поспособствует дальнейшему развитию белорусского здравоохранения и привлечет новых партнеров из-за рубежа.